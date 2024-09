Editoryal: CBRT project hunongon?

Nangutana si Senador Nancy Binay bahin sa posibilidad sa paghunong sa mga foreign-assisted project nga langay na kaayo ug wa nay klaro aron pagputol sa dugang pang alkanse, naglakip sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Kini ang pangutana ni Binay ngadto ni Department of Tansportation (DOT) Secretary Jaime Bautista atol sa Senate Finance Subcommittee hearing alang sa sugyot nga budget sa departamento sa 2025 niadtong Martes, Septiyembre 10, 2024.

"Meron tayong foreign assisted projects na I think we need to decide kung itutuloy pa natin or hindi itong Cebu Bus Rapid Transit. This project was started in 2014 and in fact, during the previous administration, ni-raise ko na ito na baka it’s high time to cut our losses and decide once and for all kung go or stop na talaga itong project na ito dahil tuloy 'yung bleeding dito sa project na ito," matod ni Binay.

"Baka it's high time na let's just terminate and cut our losses...” dugang niya.

Ang CBRT nagsugod sa budget nga dili mominos sa P17 bilyunes. Tungod sa kadugay ug wala masunod ang tukmang tagal sa pagtapos, ang iyang kantidad niburot na ngadto sa dul-an sa P30 bilyunes.

Kanunay'ng nagmahal ang presyo sa materyalis ug serbisyo busa kon dugay mahuman ang proyekto, momahal usab ang gasto niini. Gawas pa, naligsan na kini sa mga kalamboan sa dagan sa panahon. Ang CBRT mahinungdanon pa ba?

Samtang, si Bautista nitubag kang Binay ug nipadayag og kompiyansa nga ang CBRT magsugod na og operasyon sud ning tuig. Apan dakong kwestiyonable.

Sa pagkakaron, ang package 1 gikan sa Osmeña Blvd. duol sa Kapitolyo ngadto sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa dalan N. Bacalso sa dakbayan sa Sugbo wala pa mahuman. Ang kinatibuk-ang proyekto dunay upat ka packages. Mahuman ba kaha kini ning tuiga?

Bisan kon mahuman ang package 1 ning tuiga, unsay dagway sa operasyon sa kamubo lang sa gilay-on niini? Wa pa usab masayri kon unsang matang sa sakyanan ang gamiton lakip na kon kinsay operator.

Dugang kalangay ug gikataho nga makompleto ang kinatibuk-an sa CBRT sa 2027. Kon mao kini, kataw-anan ang pasalig ni Bautista. Dunay punto si Binay sa pagpahunong sa proyekto.