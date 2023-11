Editoryal: CCTV panginahanglan na

Dili na maihap ang kaso o krimen nga nabutyag o nasulbad sa dakbayan sa Sugbo ug ubang bahin sa nasod tungod sa tabang sa closed circuit television (CCTV) footages.

Ang CCTV footages nahimong giya labina ning pag-uso sa social media diin bisan kinsa maka-upload sa video nga nakuha gikan sa CCTV o camera sa mobile phones.

Sama sa nag-viral nga post bahin sa kalit nga pagkumot sa usa ka lalaki sa tutoy sa usa ka babaye sa dalan Urgello, Barangay Sambag 1, dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 6, 2023.

Ang kaso sa pagpanglabni, road rage, tulis sa mga estabilisimento ug uban pa masulbad sa kapulisan tungod sa naasoy nga kahimanan.

Apan ang labing dako nga kaso ning tuiga nga nasubay ug nahatagan og hustisya mao ang kamatayon ni Rhea Mae Tocmo nga napalgang patay nga gisulod sa karton ug gibiyaan sa daplin sa dan sa Sitio Mohon, Barangay Tisa, siyudad sa Sugbo niadtong Hulyo 17.

Human sa pipila ka adlaw, Hulyo 19, ang suspek nga si Simeon Gabutero nasikop ug napriso. Nasubay ang iyang gisakyang motorsiklo sa footages sa CC­TV sa mga establisemento ug traffic signs.

Nunot niini, si Konsehal Rey Gealon, chairman sa committee on laws sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, niduso og resolusyon alang sa pagmuntar og CCTV sa mga establisemento sa pamatigayon.

“With the resurgence of theft and robbery incidents in and around the city, there is a need to reinvigorate our call for vigilance...” tipik sa resolusyon ni Konsehal Gealon.

Tinuod, namalik ang krimen human nikunhod kini o nawala na sa ubang dapit panahon sa pandemiya sa coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Apan usab, kita maghandom nga dunay laing pandemiya sa sakit aron walay krimen nga mahitabo. Simbako lang. Maa­yo’ng managana na lang kita.

Samtang, dili lang seguro mga patigayon ang nanginahanalan og CCTV camera, maayong matauran usab ang kabalayan kon dunay budget niini.

Sa teknolohiya karon, pwede ma-monitor ang panghitabo sa balay nga real time bisan tua sa layo.

Apan sa pikas bahin, hinuon, mahimong magamit usab kini sa dautang tuyo. Apan dili kini makalabaw sa iyang kaayuhan ug matabang sa pagsanta o pagsulbad ning pagsulbong og balik sa kriminalidad.