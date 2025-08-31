Editoryal: Cebu Coliseum, Seaside Arena makatabang sa turismo sa Cebu

Sulod sa daghang mga dekada, ang makasaysayong Cebu Coliseum maoy panimalay sa dagkong mga kalihukan sa sports ug kalingawan.
Gikan sa pag-host sa away ni legendary boxer Gabriel “Flash” Elorde ngadto sa pagkahimong dugay nang pinuy-anan sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi), ang edipisyo adunay mahinungdanong kasaysayan nga nakakulit na sa mga haligi niini.
Dili na sab maihap sa tudlo ang dagkong mga konsiyerto, world class circus events ug uban pang natad sa mga kalingawan ang napahigayon ning maong edipisyo, nga natukod niadtong 1962.
Tungod sa kadugayon niini, ang Cebu Coliseum gitawag og Grand Old Lady sa dalan Sanciangko.
Apan sa pagdagan sa panahon, gikaon ang edipisyo sa mga elemento sa kadaut ug nahanaw ang kanhiay nga himaya niini. Nakita kini sa tag-iya sa edipisyo nga si Atty. Augusto W. Go, kinsa maoy founder ug chairman sa University of Cebu.
Nibubo si Go og kapin sa P100 million aron ipa-renovate ang Cebu Coliseum ug daw sa usa lang ka pamilok, hayan nahibalik ang kaanyag sa Grand Old Lady.
Dili kini usa ka yano nga renovation. Hingpit nga modernisasyon ang nahitabo sa edipisyo nga seguradong makadani pagbalik sa dagkong mga kalihukan sa sports ug kalingawan.
Human masayri ang dakong kalambuan sa Cebu Colisuem, ang Philippine Basketball Association (PBA) nagpahayag dayon og kahinam nga makapahigayon kini pagbalik og mga duwa sa venue.
Sinugdanan pa lang kini ug gilaumang daghan pa ang mosunod.
Ning pagkabanhaw sa iyang kaanyag, ang Cebu Coliseum dili na mag-inusara gumikan kay hapit na sab mahuman ang konstruksyon sa SM Seaside Arena, nga magsilbe niyang kaatbang sa pag-host og dagkong mga kalihukan.
Dili malikayan nga magkakompetensya gyud ang duha ka dagkong indoor arenas apan labing seguro, dili kadaut ang mahatag ning ilang panagtigi ngadto sa Dakbayan sa Sugbo kon dili usa ka dakong kaayuhan hilabi na sa natad sa turismo.
Seguradong molanat og dugay nga panahon ang kompetisyon ning duha ka higanteng venues apan ang labing seguradong mananaog niini mao ang Sugboanong publiko.