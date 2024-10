Editoryal: COC filers di pa opisyal nga kandidato

Kon makasugat mo og mga political aspirant nga nag-promote sa ilang mga kaugalingon alang sa 2025 midterm elections, giklaro sa Commission on Elections (Comelec) nga dili pa sila makonsiderar nga opisyal nga kandidato.

Gipasabot ni Mandaue Election Officer, Atty. Anna Fleur Gujilde, nga ang mga mi-file sa ilang certificate of candidacy (COCs) dili pa maisip nga mga kandidato hangtod magsugod ang campaign period karong Marso 28, 2025. Buot ipasabot niini, nga bisan unsa nga pag-promote sa ilang kaugalingon o naghisgot sa ilang mga plataporma sa pagkakaron dili pa maisip nga opisyal nga pagpangampanya ubos sa mga regulasyon sa Comelec, kay wala pay campaign period ug walay hurisdiksyon ang Comelec bahin sa bisan unsang promotional activities nga buhaton sa mga aspirant.

Kon duna na tay mga nakita nga personalidad nga mipadayag sa ilang tinguha isip public servant makonsiderar pa kini nga pagpadayag lang sa ilang freedom of expression.

Angay nga timan-an sa mga nagtinguha nga magpapili nga bisan pa man nga gihatagan sila sa katungod nga mopadayag sa ilang kagawasan sa pagpadayag gikinahanglan nga motamod sa legal requirement aron kalikayan nga ma-disqualify.

Ania ang mga ngayang bantayan:

• Sayop nga pagpa-ila sa pangidaron, pinuy-anan, o nasyonalidad

• Pagsupak sa qualification ilabi na sa educational background

• Mga paglapas sa balaod sa piniliay

Hashasan pa sab sa Comelec kadtong COC filers nga gihulagway nga ‘nuisance’ candidate, nga ang tuyo mao lang ang paglawgaw o paglibog sa mga botante sama niadtong adunay susama nga pangalan sa mga legit nga kandidato.

Giklaro sab ni Gujilde nga ang mga kaso kinahanglan mosubay sa husto nga proseso, pinaagi sa petisyon ngadto sa buhatan sa Comelec Manila.

Pipila lang kini sa mga giya gikan sa Comelec alang sa hapsay ug malinawong piniliay sunod tuig.