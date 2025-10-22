Editoryal: Colon Night Market angayan’g susihon

Niawhag si Cebu City Councilor Paul Labra II nga susihon ang operasyon’g pinansyal sa nangaging Colon Night Markets human nadiskobrehan ang dako kaayong kalainan sa kita sa koleksyon.
Ang kinauyokan sa isyu: usa ka P2.6 milyunes nga kantidad sa special permit fees ang nakolekta sa siyudad gikan sa night market ubos sa kasamtangang administrasyon ni Archival tali sa Septiyembre ug Oktubre 2025, nga mas dako kon ikompara sa kita sa miaging duha ka tuig.
Base sa record sa City Treasurer’s Office (CTO) nga gipresentar ni Labra sa City Council niadtong Oktubre 21, 2025, nagpasiugda kini sa usa ka wala damhang pagsaka sa kita sa night market karong tuiga.
Ang dakbayan nakakolekta og kinatibuk-ang P3.1 milyunes gikan sa Colon Night Market karong tuiga tali sa Septiyembre ug Oktubre pa lang. Kini gilangkuban sa P516,000 nga arkabala (adlaw-adlaw nga bayad sa vendor) ug P2.6 milyunes nga special permit fees.
Kon atong itandi, ang dakbayan nikita lang og P417,200 gikan sa Oktubre hangtod Disyembre 2023 ug P523,590 gikan sa Oktubre hangtod Disyembre 2024, diin kining tanan naggikan ra sa koleksyon sa arkabala lamang.
Giklaro sa CTO nga samtang ang ilang sistema dili maka-segregate og datos base sa dapit sa pagpamaligya alang sa miaging mga tuig, ang mga numero sa 2025 eksklusibo nga nagtumong sa Colon Night Market.
Samtang, ang P96,165 nga entry ubos sa “special permit” sa 2024 dili alang sa Colon, apan alang sa ubang mga dapit sama sa Kamagayan Night Market.
“Alang sa 2023 ug 2024, wala gayuy nakolekta nga special permit fees alang sa Colon Night Market,” gikumpirma sa CTO.
Sa mga pulong ni Labra, “Kon kaya man diay kining mga special permit fee kolektahon karon nga Colon Night Market, ngano man nga wala kini nakolekta sa niaging Colon Night Market? Kinsa man ang nakabenepisyo ug angayan natong paninglon kabahin sa dakong kuwarta nga angay unta mapunta sa Siyudad sa Sugbo?”
Dali nga gipasiugda sa Konsehal nga ang iyang pangutana dili pag-atake sa politika, kondili usa ka dinalian nga panawagan alang sa transparency ug maayong pagdumala kon good governance.
“Ang transparency dili akusasyon, apan usa ka obligasyon,” matod niya.
Ang kadak-on sa nawala nga pundo makapakurat.
Ang merkado kaniadto gidumala sa mga pribadong grupo sama sa Alliance of Energetic Vendors (AEVAI) nga gipangulohan ni Jayme Alcover Duran, ug GASA nga gipangulohan ni Jonel Matuguina.
Ang kasamtangang setup nga gipangunahan sa Participative Associations of Sugbu Vendors Inc. (Pasvi), nagpakita nga ang pagkolekta niining mga bayranan dili lang posible kondili dako pa kaayo og kita alang sa siyudad.