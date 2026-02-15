Editoryal: Curfew sa minors angay ipatuman

Dili ikalimod nga ang mga menor de edad mao ang kasagaran nga mahilambigit sa mga gubot sa kadalanan ug dili sab ikalimod nga sila pud ang dali nga mabiktima sa mga badlungon sa katilingban.
Responsibilidad man tuod sa mga ginikanan ang paggiya sa mga menor de edad ngadto sa saktong dalan apan dili sa tanang panahon anaa sila nga magbantay sa ilang mga anak aron dili mahilambigit sa kasamok o kaha mahimong biktima sa bisan unsa nga natad sa krimen hilabi na sa panahon sa kagabhion.
Kining lakang sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga buhion pagbalik ang estriktong pagpatuman sa City Ordinance No. 179-2009 o curfew sa mga menor de edad makatabang sa mga ginikanan sa paggiya ug pagpanalipod sa ilang mga anak nga wala pa nag-18 anyos.
Pinaagi sa pagdili sa mga menor de edad sa pagsuroysuroy sa kadalanan gikan sa alas 10:00 sa gabii hangtod alas 5:00 sa kadlawon, ang siyudad nag-amping gikan sa duha ka dagkong mga hulga sa kagabhion -- ang pagkabiktima ug ang pagkalambigit sa krimen.
Alang tingali sa uban, ang curfew nagbabag sa kagawasan sa mga menor de edad apan dili kini igong rason nga dili kini ipatuman sa gobiyerno.
Ang mas mahinungdanon, malikay ang mga menor sa edad nga kaunon sa ngil-ad nga impluwensya ug sa pagkapeligro sa kagabhion.
Ang mga menor de edad, nga walay kauban, mas daling puntiryahon sa pagpanulis, pagpanakit, ug uban pang dautan nga binuhatan, nga sagad mahitabo sa lawom nga kagabhion.
Mas kusog sab ang impluwensya sa dautang mga barkada ug mas dako ang risgo nga madahig sa ginagmay nga krimen o ilegal nga drugas ang mga menor de edad kon maglatagaw kini ilawom sa kangitngit sa kagabhion.
Dili man tuod kaayo grabe ang silot sa mga makalapas ning maong ordinansa apan igo na kini aron makadisiplina sa mga menor de edad, nga nagkinahanglan gyud og saktong paggiya.
Gipasabot sa LCPO nga dili mahulagway nga silot ang ilang ipahamtang ngadto sa mga makalapas sa ordinansa apan usa kini ka lakang aron matanom sa alimpatakan sa mga menor de edad ang pagkamahinungdanon sa disiplina.
Dalaygon kining gihimo sa LCPO apan ang pangutana: hangtod kanus-a ang kahait sa ngipon sa estriktong pagpatuman sa curfew?
Hinaot nga dili kini mahabol ug kalit lang mahanaw sama sa usa ka bula.