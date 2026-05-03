Editoryal: Dagan sa trapiko sa Cebu City gituohang mahapsay

Sulod sa daghang mga dekada, ang "daw spaghetti" nga mga rota sa jeepney sa Dakbayan sa Sugbo nahimo na nga simbolo sa kultura sa lumad nga mga Sugboanon apan usa sab kini ka dakong problema sa trapiko.
Bisan nakatampo kini sa gubot pa sa lukot nga sitwasyon sa kadalanan tungod sa nagkrus nga mga rota, lumbaanay paghakot og mga pasahero hilabi na sa makasaysayong dalan sa Colon, gihangop ug giantos gihapon kini sa mga Sugboanon.
Apan ning bag-ohay lang nga giuyonan sa Konseho sa Dakbayan nga mao ang Local Public Transport Route Plan (LPTRP), nalantawan sa umaabot nga maundang na kining gubot nga sistema sa transportasyon.
Wala pa man tuod napamatud-an kining LPTRP apan ning maong inisiyatiba, angayan nang daygon ang mga opisyal sa dakbayan.
Sa LPTRP, mawala na ang tradisyon nga bisan asa lang mohunong ang jeepneys o buses aron magpasakay ug magpakanaog og mga pasahero, nga usa gyud sa dakong mga hinungdan nga nihuot ang dagan sa trapiko sa dakbayan.
Ning bag-ong sistema, adunay mga luna nga gitagana kon asa lang puwedeng mosakay ug mokanaog ang mga pasahero.
Dili ikatingala nga sa sinugdanan, dili lang mga drayber kon dili hasta mga pasahero ang moreklamo niini, apan kinahanglan kining dawaton sa usa’g usa kay kon hunahunaon gyud og maayo, makahatag ra kini og kaayuhan sa ugma damlag alang sa tanan.
Hinaut nga natun-an og maayo sa mga opisyal sa dakbayan ang bag-ong sistema sa tranportasyon una kini hingpit nga ipatuman.
Sa inisyal nga plano, limitahan lang sa 1,013 ang lisensyadong units nga bahinon alang sa 40 ka mga rota.
Moabot sa 663 ka units ang magpabilin sa karaan nga rota samtang 350 ang ibalhin sa mga dapit nga nihit ang sakyanan. Adunay mga rota nga maghatod sa mga pasahero ngadto sa mga ospital, mga tunghaan, malls, simbahan ug uban pa nga mayorihiya ug kasagarang paingnan sa mga pasahero.
Aduna sab mga rota nga magsubay sa ngilit nga mga dalan ug maghatod sa mga pasahero ngadto sa matawag nga main roads.
Dayag nga ang LPTRP usa ka plano nga magsilbeng pundasyon alang sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Ning bag-ong sistema, dili na mag-inilugay og mga pasahero ang jeepneys ug mga bus kay lahi na man nga rota ang ilang pagasubayon.
Ang jeepneys mosubay sa rota nga maghatod og mga pasahero ngadto sa rota sa mga bus.
Ning bag-ong sistema, nalantawan nga mahimo na nga hapsay ang dagan sa trapiko sa Dakbayan Sugbo.