Di sayon nga pasagdan lang ang nahitabong kawat sa tubig gikan sa mga fire hydrant. Kini nga binuhatan magbutang sa peligro sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan, ilabi na kon adunay sunog nga nagkinahanglan og dinali’ang aksiyon sa mga bombero.
Ang desisyon sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga sirhan ang suplay sa tubig sa pipila ka fire hydrant sa Mandaue City usa ka lakang aron pugngan ang pagpangawat sa tubig sa mga pribadong delivery truck nga mokuha niini nga walay pagtugot ug ibaligya ngadto sa mga pribadong indibiduwal.
Apan ang maong kahimtang nagpadayag usab sa panginahanglan nga mas hugtan ang pagbantay sa mga pasilidad nga gitukod alang sa kaluwasan sa publiko.
Namatikdan sa Bureau of Fire Protection (BFP) nga hinay nga agas sa tubig sa pipila ka hydrant atol sa ilang inspeksiyon. Gipatin-aw sa MCWD nga dili kini guba, kondili gisirhan ang suplay aron malikayan ang ilegal nga pagkuha sa tubig.
Bisan pa niini, kinahanglan nga masiguro nga ang tanang fire hydrant adunay kasaligang tinubdan sa tubig kon adunay emerhensiya.
Mas dako ang kabalaka karon samtang nag-andam ang Mandaue ug ubang bahin sa Sugbo sa posibleng epekto sa El Niño. Ang hulaw mahimong mopakunhod sa suplay sa tubig, samtang motaas usab ang panginahanglan niini sa pagpawong sa sunog.
Dili mahimong pasagdan nga ang mga pasilidad pang-emerhensiya mahimong tinubdan sa ilegal nga negosyo. Kinahanglan nga manubag ang mga nag-abuso niini ug hugtan ang pagpatuman sa mga regulasyon.
Ang koordinasyon sa MCWD ug BFP importante aron mailhan ang mga alternatibong tinubdan sa tubig panahon sa sunog.
Ang tubig sa fire hydrant dili pangnegosyo. Kini gitagana aron makaluwas og kinabuhi ang pagkawat niini nabutang sa sa peligro ang komunidad.