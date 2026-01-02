Editoryal: Daghang disgrasya

Shocking kaayo ang report gikan sa Department of Health (DOH) nga moabot ngadto sa 1,113 ka mga kaso sa aksidente sa kadalanan nga natala gikan niadtong Disyembre 21, 2025, ngadto na sa alas 5:00 sa buntag sa Enero 2 gikan sa 68 ka mga tambalanan sa nasod. Sa pagsaka sa mga kaso sa aksidente sa dalan atol sa holidays, kinsa may atong basulon? Ang motorista nga nagkiat lang sa pagmaneho?
Apan sa akong tan-aw sa sitwasyon, mas angayan sab nga tan-awon nga gawas sa kakuwang sa disiplina sa mga indibidwal nga nalambigit, huyang ang balaod, kakuwang sa imprastruktura sa kaluwasan, ug ang kakuwang sa edukasyon. Nasuta sa report nga sa maong gidaghanon nga aksidente adunay pito ang nangamatay diin lima kanila mga motorcycle rider.
Sa mao sab nga gidaghanon nga aksidente, 787 naglambigit sa motorsiklo, 135 ka mga kaso may labot sa pagkahubog. Sa 965 nga mga pasyente, sagad kanila wala maggamit og safety accessories sama sa helmets ug seatbelts.
Masabot ba nato nga ‘drive at your own risk’ kay daghang motorist gahi og ulo, dili sab motuman sa lagda sa trapiko, kiat lang og pagmaneho ilabi kon nakainom. Hinaot pa unta paghugtan pa sa kagamhanan ang pagbantay sa kalsada alang sa mas komprehesibo nga solusyon.
Sama sa regular nga checkpoints, breathalyzer testing, ug real-time speed monitoring, ang makalapas mag-atubang og silot nga kanang makatagam.
Obligatory nga pagsul-ob sa helmet ug seatbelt kon anaa sa sakyanan uban sa agresibong kampanya sa public education, labi na sa kabatan-onan ug mga motorista sa motorsiklo. Estrikto nga pagkuha o renew sa lisensya ug re-training sa mga nakalapas, lakip ang mandatory road-safety courses.
Pagbutang o pag-ayo sa imprastruktura sa kaluwasan sa dalan; rumble strips, klarong sinyales ug pedestrian crossings sa mga kritikal nga dapit.
Inter-agency coordination tali sa DOH, DOTr, LTO, PNP-HPG, ug LGUs aron magamit ang datos sa aksidente sa tukmang pag-target sa mga hotspot.
Mas paspas nga emergency response aron maluwas ang kinabuhi samtang wala pa moabot ang medikal nga tabang.
Sa katapusan, ang pagkunhod sa aksidente dili makab-ot pinaagi sa kampanya lang. Kinahanglan og lig-on nga pagdumala, kanunay nga pagpatuman, ug ang partisipasyon sa publiko.