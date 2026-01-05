Editoryal: Dakop dayon

Sa kalit nga pagkasikop sa usa ka retiradong opisyal sa militar tungod sa kasong inciting to sedition, dili kalikayan ang pangutana sa katawhan: Ngano man nga ang ordinaryong tawo dali kaayo masampolan sa balaod, samtang ang mga nalambigit sa bilyunes nga korapsiyon daw dili maapsan sa hustisya?
Sa porma sa balaod, klaro nga adunay proseso: imbestigasyon, piskalya, ug hukmanan. Apan diha sa kahimtang sa tinuod nga kinabuhi, makita ang usa ka dili maayong hulagway — ang gahom ug posisyon daw nahimo’g taming, samtang ang mga walay koneksyon maoy una gyud makatilaw sa bug-at sa balaod.
Ang pagdakop ni Retired Philippine Air Force major general Romeo Poquiz tungod sa iyang panawagan batok sa korapsiyon gipakita nga ang balaod mapaspasan kon gustohon lang gyud; apan sa laing bahin, ang mga kongresista o tag-as nga opisyal nga giisyuhan og mga report sa pang-abuso sa pundo nagpabiling gawasnon.
Kon ang balaod tinuod nga pareho’g nagtamod alang sa tanan, nganong adunay mga kaso nga paspas kaayo ang warrant ug pag-aresto, samtang ang uban magpabiling “under review”? Ang circumstantial evidence kasagaran igo na sa pagpasaka sa kaso batok sa ordinaryong akusado; apan kon ang nalambigit adunay impluwensiya, ang standard sa ebidensiya kalit na lang ‘motaas’.
Ang pakigbatok sa korapsiyon delikado diay, apan ang pagbuhat sa korapsiyon mahimong maluwas kon adunay gahom. Asa ang hustisya?
Gikinahanglan nga adunay klaro, patas, ug makita nga pagpangusog sa kaso batok niadtong adunay lig-on nga basehan sa korapsiyon — bisan si kinsa pa sila. Samtang ang dali nga pagkasikop sa mga ordinaryo nga tawo, makapangutana ang publiko sa dili makiangayon nga treatment.
Sa katapusan, ang tinuod nga pagsunod sa balaod makita kon ang gahom moila nga limitado siya, ug kon ang hukmanan makahatag ug parehas nga baruganan sa tanang akusado. Hangtod dili kini mahitabo, magpabilin ang pangutana nga nag-awhag sa katawhan: ang balaod ba gyud patas — o patas lamang kon walay gahom ang magsupaksupak?
Kining tanan pangutana lang sa katilingban, ilabi na nga saba kaayo ang komento sa mga netizen diha sa social media.