Editoryal: Dalan gub-on aron ayuhon?

Nakabantay ba kamo sa Dakbayan sa Sugbo nga daghang kadalanan nga aspalto nga maayo pa apan gipangguba? Hinuon, ang gipangpuli sementado na. Apan daghan ang nakapangutana sa mga yano nga sumasakay, labina sa mga drayber, “Dunay dan nga libaong, daut kaayo, kini na hinuon nga maayo pa.”

Pananglitan, ang DalanDon Pedro Cui sa Barangay San Antonio nga kasamtangang giguba ang maayong dalan ug giayo ra usab.

Tinuod, nindot human mahimong sementado na ang dan nga mas malahutayon, apan prayoridad ba kini sa pagkakaron?

Samtang, dunay dan sa ubang bahin sa dakbayan nga wa makatilaw og aspalto o kon aspaltado man gani apan guba na. Balido ang mga pangutana sa yanong katawhan nga magbubuhis. Dunay mitimang og komentaryo. Ang budget nagahin na sa maong dalan ug dili pwede mabalhin sa ubang dan sa laing dapit kay makuwestyon sa Commission on Audit (COA). Basin usab kini ang rason?

Apan mas grabe ang komentaryo mao nga tungod sa kurapsiyon. Dili kaha gipatuman ang proyekto bisan wa pa kinahanglana tungod sa mabulsa sa mga opisyal?

Dili kini maayo alang sa imahen sa alagad sa kagamhanan. Busa nindot nga mapasabot kini sa mga hingtungdang ahensiya sama sa Department of Public Works and Highways (DPWH) o ang lokal nga Department of Engineering and Public Works (DEPW)

Di malikayan nga makakomentaryo ang mga tiggamit sa dan matag adlaw human ilang nakita ug nasinati ang kahuot sa trapiko mugna sa gipangguba o dunay gitrabaho nga dan labi na sa rush hours.

Kay matod pa, ang lungsod nga nasayod sa matuod dili magyawyaw ug mohatag pa sa ilang hingpit nga suporta sa proyekto.

Busa, kinahanglan nga dayag usab ang pagpatuman niini aron way pagduda nga motumaw o way sayop nga paghunahuna ang publiko. Samtang, kataw-anan nga paminawon nga ang komentaryo nga ang maayo pang dan gub-on aron ayuhon?