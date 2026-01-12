Editoryal: Daugan nga pildi

Ang nahitabong bulilyaso sa bag-ohay lang natapos nga 2026 Cebu City Marathon nga wa dayon matunol ang medalya sa mga finisher nagpaila lang nga dili organize ang organizers.
Alang sa kapin sa 12,000 ka partisipante nga nag-antos sa pipila ka buwan nga training, sakripisyo sa oras, kusog, ug gasto nagmahay human sa hitabo.
Ang medalya dili lang yano nga butang apan simbolo sa kalampusan, paglahutay, ug personal nga kadaugan.
Ang kalangay sa paghatag niini human sa pag-abot sa finish line, daw nawala ang kahulugan sa maong kalihukan.
Bisan pa sa pagpangayo og pasaylo sa organizer ug sa ilang pag-angkon sa responsibilidad, dili malikayan ang kasuko, yawyaw, ug pagsaway gikan sa mga partisipante. Ilabi na niadtong nagpaabot og pipila ka oras kay gihuwat nga ma-deliver ang medalya gikan sa supplier.
Adunay pipila nga dili taga Sugbo ang niuli nga naghuyhoy ang abaga nga way bitbit nga medalya.
Sa pag-abot sa mga medal, nagubot na sab kay nag-inilugay sa pag-claim, gani ang mga sakop sa kapulisan nga igo lang nagbantay sa seguridad ang niabag na sa pagtunol aron mapaspasan ang distribution sa medals.
Ang pagpanghunaw sa organizer ug gipasa ang basol ngadto sa supplier isip hinungdan sa problema dili makapahupay sa kasakit sa mga partisipante.
Ang maayong pagplano ug andam nga alternatibong lakang kinahanglan unta nga gitagana aron malikayan ang ingon nga kapakyasan.
Tungod sa kaguliyang daghan ang nipadayag nga di na sila moapil sa sunod nga edisyon sa lumba, timaan nga dili na sila mosalig.
Kay sa matag lakang sa lumba, dili lamang oras sa pagkompleto sa ilang pagdagan, lakip na ang ilang pagsalig nga ang ilang paningkamot ug sakripisyo tahuron ug hatagan og bili.