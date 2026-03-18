Editoryal: Degay: Pagrelibo sa hepe sa Tagbilaran PNP, di silot

Giklaro sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) nga ang pag-ilis sa hepe sa Tagbilaran City Police Station dili timailhan nga sad-an kini, kondili kabahin lang sa proseso sa nagpadayong imbestigasyon.
Kini may kalabutan sa nag-viral nga video sa social media niadtong Marso 11, 2026, diin usa ka lalaki ang gipugos og pasakay sa usa ka puti nga awto sa gawas sa Dao Terminal.
Niadtong Marso 16, 2026, opisyal nga gihulipan sa katungdanan si Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober.
Nilingkod isip Officer-in-Charge (OIC) si Police Lieutenant Colonel Judy Mar Bonilla, ang Deputy Provincial Director for Administration sa BPPO. Matod ni Police Colonel Patricio Degay Jr., Provincial Director sa Bohol PNP, gihimo ang maong lakang aron maseguro nga walay pagduda o impluwensya sa dagan sa imbestigasyon.
“By shifting leadership during the probe, we remove any perception of influence, allowing internal investigators to work with full independence and transparency,” matod ni Degay.
Una nang gipahibalo ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga ang pagtangtang ni Escober sa pwesto hukom sa kadagkuan sa Police Regional Office (PRO) 7 ug dili iyang personal nga desisyon.
Bisan pa sa kakulba nga dala sa maong video, gibutyag sa kapulisan nga hangtod karon, wala pa silay nadawat nga pormal nga reklamo gikan sa mga kabanay sa lalaki nga giingong gidagit sa tulo ka mga tawo.
Nipasalig ang Bohol PNP nga magpabiling transparent ang ilang imbestigasyon aron mahatagan og katin-awan ang publiko ug mapadayon ang pagsalig niini ngadto sa kapulisan. / AYB