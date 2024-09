Editoryal: Dengue misiaw sa Mandaue

Dili karon angay kompiysahan ang hilanat o magbalikbalik nga hilanat, labi na sa mga bata, tungod sa pagsulbong sa kaso sa dengue fever.

Sa Dakabayan sa Mandaue, upat na ang nangamatay sa dengue ug ang ihap sa kaso misulbong ngadto sa 520 gikan sa 419 sulod lang sa duha ka semana gikan sa Agusto 19 ngadto sa Septiyembre 1.

Ang nangamatay natala sa Agusto 19 ngadto sa Septiyembre 1 sa Mandaue.

Si Dr. Debra Catulong nipasabot sa media nga ang sitwasyon takos sa aksiyon sa pagpakusog sa public health ug ubang lakang.

Matod ni Debra, ang Mandaue City Health Office (MCHO) nakaobserbar sa makanunayong pagtubo sa mga kaso sulod sa miaging duha ka semana.

Uban sa maong gidaghanon sa kaso nga milapas na sa epidemic threshold, dason ni Catulong, kini usab sa mga timailhan sa posible nga outbreak.

Ang dengue, viral infection nga dala sa lamok nga gitawag og Aedes aegypti, usa ka sakit nga makamatay kon dili maatiman labi na kadtong ubos og resistensiya sama sa mga bata.

Kini ang labing komon nga sakit panahon sa ting-uwan uban sa leptospirosis, typhoid fever, cholera, influenza (flu), malaria, hepatitis A, ug gastroenteritis.

Sa pagpanalipod batok sa dengue, ang Department of Health (DOH) nagrekomendar sa 4S campaign: search and destroy sa itloganan sa lamok, self protection, seek early consultation, ug say yes to fogging.

Mas metikuluso kita sa pagpanglimpyo sa palibot labina sa pagyabo sa mga butang nga mahimong mapundohan og tubig sa uwan kay lamok nga nadala og dengue anha mangitlog sa nagpundo nga tubig.

Maayong maglikay, mahal ang magkasakit karon. Gawas pa, hasol ug makabalda ang inadlaw-adaw nga panginabuhi .