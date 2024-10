Editoryal: Desidido sa kandidatura, sayo nga mi-file og CoC

Dili pa kaayo daghan ang ning-file sa certificate of candidacy (COC) sa unang tulo ka adlaw sa filing period sugod niadtong Martes, Oktubre 1, 2024, alang sa midterm election sa Mayo 2025.

Si Commission on Elections (Comelec) Region 7 Director Francisco Pobe nagkanayon nga adto kini mokalit og daghan sa hapit na ang deadline subay sa trend sa COC filing sa mga nangaging eleksiyon.

Matod ni Pobe, gipaabot nga magsugod og panon ang mo-file sa ilang COC sa Oktubre 6, 7 ug 8 diin sa katapusang adlaw sagad daghang moapas sa pag-file.

Nagkadaiyang rason ngano'ng dili daghan ang nakasayo sa pag-file, apan mahulog ra gihapon nga dunay negatibo nga implikasyon.

Sa pikas bahin, ang sayo naka-file sa COC nagpasabot nga andam na ug hingpit sa ilang desisyon human igong panahon sa pagangandam, mental ngadto sa pinansiyal nga aspeto sa pagkandidato.

Maka-interes nga usa sa mga sayo nga ni-file sa Comelec sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Oktubre 1, alang pagka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo mao ang usa ka drayber sa taxi.

Siya mao si Abraham Alcontin Verdida, 57, taga Barangay Labangon ug way lipud-lipod sa pagtubag sa pangutana sa media kon ngano'ng gusto'ng mahimo'ng opisyal sa dakbayan.

“Aron naa koy ikatabang sad, drayber man ko og taxi. Aron naa koy matabang sa akong mga kaubang drayber parte og ayuda,” pamahayag ni Verdida.

Dili sama sa saad sa ubang giingong maalamon ug taas og kinaadman nga politiko nga naglupad sa hangin.

Molampos kaha si Verdida sa iyang tinguha? Medyo nagbitay usab sa lanot human nisuway kini sa pagkandidato sa pagka konsehal sa Labangon apan napakyas. Pero, pilay palad kon buligan siya sa suwerte ning higayona.

Kana kon dili siya ideklarar nga nuisance candidate human sa filing sa COC. Hinuon, dili usab basta-basta ang pagdeklarar nga nuisance.

Ang Section 69 sa Omnibus Election Code nagkanayon nga ang nuisance candidate: “to put the election process in mockery or disrepute; or to cause confusion among the voters by the similarity of the names; or in other circumstances which clearly demonstrate that the candidate has NO bona fide intention to run...”

Kitang tanan, kabus o adunahan, kon makapasar lang sa mga batakang rekisitos sa Comelec, dunay katungod nga magpapili sa eleksiyon sa nasod.