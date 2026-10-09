Editoryal: Di ang uwan maoy basulon

Ang pagdahili sa yuta sa Barangay Pulangbato, bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo, diin adunay upat ka tawo nga natanggong sulod sa ilang mga balay, sa pagkahunlak sa yuta timaan sa peligro kon ang residente nagpuyo sa ubos o bakilid nga bahin sa bukid.
Ilabi na nga sagunson ang uwan dili kalikayan nga mohumok ang yuta.
Dili angay nga kutob lamang sa operasyon sa pagluwas ug paglimpyo sa nangahugno nga yuta ang mahimo sa kagamhanan. Kinahanglan anaay konkreto nga tubag o sa mga angayan nga buhaton aron dili na masubli ang panghitabo.
Dili sab angay nga ang ulan lang ang basulon. Kon adunay mga dapit nga nameligro, kinahanglan nga adunay sayo nga pasidaan, regular nga pag-monitor ug tukmang plano sa pagbakwit. Dili igo ang pahimangno kon walay konkretong aksiyon nga mapanalipdan ang mga residente.
Ang mga pamilya sab kinsa nasayod nga nagpuyo sa delikado nga mga lugar kinahanglan hatagan og luwas nga kapuy-an ug malungtarong solusyon, ilabina kadtong walay laing kapilian tungod sa kakabos.
Adunay responsibilidad ang mga lumulupyo sa pagsunod sa mga mando sa pagbakwit. Apan obligasyon sab sa kagamhanan ang pagseguro nga adunay luwas nga kapuy-an, tukmang tabang ug epektibong sistema sa pagpanalipod sa katawhan.
Kinahanglan sab nga susihon ang hinungdan sa nahitabo ug manubag ang si bisan kinsa nga mapamatud-a’ng napakyas sa pagtuman sa ilang katungdanan.
Ang katalagman dili kanunay mapugngan, apan ang pagkawala sa kinabuhi mahimong maminusan pinaagi sa pagpangandam ug paspas nga paglihok.
Susihon ang mga bakilid, luwas nga bakwit ang mga nameligro ug seguroha nga adunay konkreto’ng lakang sa pagpugong sa susamang trahedya.
Dili nato hulaton ang sunod nga pagdahili sa dili pa kita molihok. Ang kinabuhi dili angay mahimong presyo sa pagpasagad.