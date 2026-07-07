Editoryal: Di angay mokompiyansa

Bisan pa man kon dili direktang moigo sa Sugbo ang Super Typhoon Bavi, nga tawgon og Bagyong Inday inig sulod niini sa Philippine Area of Responsibility, dili kini rason aron kita mokompiyansa.
Gilauman nga magdala gihapon kini og kusog nga pag-ulan nga mahimong moresulta sa baha ug uban pa nga peligro. Angay natong hinumdoman: ang trahedya walay gipili nga direksiyon, ug ang kinaiyahan dili matagna sa hingpit.
Dalaygon ang mga lakang nga gihimo karon sa kagamhanan.
Sa Probinsiya sa Sugbo, ubos sa pagdumala sa PDRRMO ug ni focal person Dennis Francis Pastor, aktibo na ang pagpangandam ug pakig-alayon sa mga lokal nga yunit sa gobyerno (LGUs).
Giandam na ang mga rescue boat ug naka-standby na ang mga responders.
Sa Dakbayan sa Mandaue, gipakusgan sa MDRRMO ang pag-update sa mga plano sa barangay, pagpahigayon og community evacuation drills, ug pag-andam sa camp management.
Kini nga mga inisyatiba nagpakita nga nakat-on na ang atong mga opisyal sa mga leksiyon sa nangaging kalamidad.
Kini nga matang sa dinalian nga pagpangandam angay sab nga makita diha sa matag panimalay. Dili nato isalig ang tanan sa gobiyerno; ang kaluwasan magsugod sa atong kaugalingon pinaagi sa pag-empake sa mga emergency kit, pagkaon, ug limpyo nga tubig sa dili pa mosalop ang adlaw. Ang DSWD nag-andam na sab og mga food pack ug mga non-food items alang sa mga pamilya nga namakwit sa mga evacuation center.
Matod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nagpabilin sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi niadtong buntag sa Martes, Hulyo 7, 2026.
Pagka-alas 11 sa buntag, ang bagyo nahimutang sa gilay-on nga 1,845 ka kilometro sa sidlakan sa Central Luzon, ug naglihok paingon sa kasadpan-amihanan-kasadpan sa gikusgon nga 20 ka kilometro matag oras.
Nagdala kini og maximum sustained winds nga 185 ka kilometro matag oras duol sa sentro, uban sa mga paghuros sa hangin nga moabot sa 230 ka kilometro matag oras.
Apan ang labing dako nga hagit naa kanatong mga yano nga lungsuranon. Sa matag higayon nga adunay moabot nga super typhoon, bation dayon kita og kahadlok. Normal lang ang mabalaka human sa mapait nga kasinatian nga gibilin sa Bagyong Odette kaniadto—diin natingala ang tanan sa kabangis sa hangin ug ulan nga nisunod sa adlaw nga walay kuryente, walay tubig, ug kakuwang sa suplay sa gasolina ug pagkaon.
Apan nganong nahitabo kadto? Tungod kay daghan kanato ang nagkompiyansa bisan kon gitagna na daan nga usa ka super typhoon si Odette.
Ang kakuwang sa seryosong pagtagad kaniadto maoy nipalong sa suga ug niparalisa sa atong mga panginabuhian.
Dili na nato tugotan nga masubli pa ang kalisod nga atong nasinati kaniadto. Samtang mag-ampo kita nga dili magdala og grabeng kadaot ang Super Typhoon Bavi ug unta hinay ra kini, kita sab magpabiling magmabinantayon, maminaw sa mga opisyal nga pahibalo, ug labaw sa tanan, dili mokompiyansa.