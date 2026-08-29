Editoryal: Di angay’ng isalikway

Di mabasol kon mabalaka sa ubang mga ginikanan ilabina kon ang mga balita sa pagkamatay sa mga bata motumaw human sa Phase 3 rollout sa Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR-SIA) sa Department of Health (DOH).
Sa maong kahimtang, natural lamang nga mangutana ang publiko: Aduna bay kalambigitan ang bakuna sa maong mga kamatayon niadtong nabakunahan?
Apan sa dili pa mohimo og konklusyon, gikinahanglan ang usa ka hingpit, patas ug transparent nga imbestigasyon.
Ang DOH tukma sa pag-ingon nga ang usa ka seryoso o talagsaong panghitabo nga mahitabo human sa pagbakuna dili awtomatikong nagpasabot nga ang bakuna mao ang hinungdan. Ang “human sa” dili parehas sa “tungod sa.”
Mahimong adunay uban pang medikal nga kondisyon o hinungdan nga kinahanglan susihon sa mga eksperto.
Apan dili usab angay nga kutob lamang sa maong pahayag ang tubag sa kabalaka sa publiko.
Kinahanglan ipakita sa DOH nga seryoso gayod ang ilang gipanghimatuoran pinaagi sa klaro ug kasaligan nga imbestigasyon. Kinahanglan susihon ang clinical records, vaccination history, laboratory results ug uban pang may kalabutan nga impormasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa matag kaso.
Labaw sa tanan, kinahanglan nga maampingon ang pagpakigsulti sa mga pamilya sa namatyan. Dili lamang datos ang ilang gihatag alang sa imbestigasyon; mga kinabuhi kini nga nawala ug mga ginikanan nga nag-atubang sa dili masukod nga kasakit.
Sa laing bahin, ang insidente dili usab angay mahimong hinungdan sa walay-pamalandong nga pagsalikway sa pagbakuna. Ang measles usa ka makatakod ug delikadong sakit, ug ang pagbakuna nagpabiling importanteng himan sa pagpanalipod sa mga bata ug komunidad.
Ang tinuod nga kasaligan sa sistema sa panglawas dili masukod sa kadaghan sa mga bakuna nga nahatag, kondili sa abilidad niini sa pagpanubag kon adunay dili maayong panghitabo.
Busa, kinahanglan ang tinuod, dili pagtag-an; dili tsismis apan base sa ebidensiya, ug transparency sa himuon nga imbestigasyon.
Gikinahanglan sab ang information drive ngadto sa mga ginikanan kalabot sa benepisyo kon ipabakuna ang ilang mga anak.
Inay ang pagpunay og tan-aw sa social media nga motuo sa mga tabi-tabi ngadto sa mga content creator.
Kon ang bakuna walay kalambigitan sa mga kamatayon, ang maayong imbestigasyon maoy makapamatuod niini. Kon aduna man, kinahanglan usab kini dayon mailhan aron mapanalipdan ang ubang mga bata.