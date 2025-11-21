Editoryal: Di isalig sa gobiyerno ang tanan

Ang kusog nga pagbaha nga dala ni Bagyong Tino nagpadayag sa kakulangan sa pagtubag sa katalagman sa Siyudad sa Sugbo: daghang mga barangay nga wala gihapon nagbaton og mga rescue boat.
Kining maong sitwasyon nakaaghat sa Sangguniang Panlungsod paghangyo kang Mayor Nestor Archival nga mopalit og mga rescue boat ug specialized flood-rescue boats alang sa mga barangay nga dali bahaon isip pagpangandam sa umaabot nga mga kalamidad.
Usa ka bag-ong giaprubahan nga resolusyon nga gipangamahan ni Acting Vice Mayor Winston Pepito, naghatag og gibug-aton sa mga komunidad nga duol sa sapa ug mga lugar nga balik-balik nga naigo sa baha. Kini nagkinahanglan og kagamitan nga makalihok sa lugar diin dili makaabot ang ordinaryong mga sakyanan ug bisan ang dagkong mga rescue unit.
Ang mga inflatable rescue boat makatugot sa mga responder nga makaabot sa mga pamilya nga natanggong sulod sa ilang mga balay o sa taas nga bahin sa mga gibahaan nga lugar.
Sama sa gibuhat sa 15-anyos nga si Jayboy Magdadaro, Grade 9 student nga taga barangay Jubay, Lungsod sa Liloan, Sugbo, gigamit niya ilang sakayan og salbabida aron luwason ang gibanabanang 50 ka mga indibidwal nga natanggong sa ilang balay tungod sa baha. Human sa maong insidente, gihulagway si Jayboy nga usa ka bayani og daghan ang nihatag kaniya og pahalipay tungod sa iyang maayong buhat.
Ang giproponer nga pagpakatap sa mga rescue boat nga idirekta ngadto sa mga barangay gilauman nga makapakunhod sa mga pagkalangan sa pagresponde ug aron malikayan ang daghang kinabuhi nga makalas.
Isip pagpangandam, kitang mga residente kinahanglan nga mohimo og atong kaugalingong lakang ug dili nato isalig sa gobiyerno ang tanan. Mopalit kita og atong kaugalingon nga kahimanan nga makasugakod sa baha, sama sa life jacket o salbabida.
Pwede kining paliton online sama sa gibuhat sa akong anak nga nanagana nang daan kon aduna na sab laing moabot nga katalagman sama sa Bagyong Tino o ba kaha mas labaw pa. Kon dili ta ganahan nga mopalit, pwede kitang magbuhat og floater nga hinimo sa ginamit nga mga plastic bottle.
Niining paagiha, di ta makagasto ug ang ato rang kahago ang puhonan. Hangtod niadtong Martes, Nobiyembre 18, duha ka semana human sa bagyo, unom ka residente ang nagpabilin nga missing, sumala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ang mga rescue team nisaad nga dili sila moundang pagpangita sa mga na-missing kutob sa ilang makaya aron matubag ang paghulat og paglaom sa mga paryente nga nagbangotan.