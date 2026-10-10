Editoryal: Di kahibaw’ng mobasa

Makapabalaka ang taho gikan sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM 2) nga dul-an sa 31,600 ka mga estudyante sa Grade 1 ngadto na sa Grade 3 sa Sugbo ang di pa makabasa.
Dili kini angayan nga ibaliwala o hulaton nga masulbad ra sa paglabay sa panahon. Kini usa ka dakong pasidaan nga adunay mga bata nga nagpadayon sa pagtungha apan wala pa makabaton sa usa sa labing batakang kahanas sa pagkat-on.
Sumala sa datos sa Department of Education (DepEd), ang Schools Division Office (SDO) Cebu ikatulo sa tibuok nasod sa gidaghanon sa mga estudyanteng naglisod sa pagbasa, nga mokabat sa 11 porsiyento o 13,300 ka bata. Lakip sa mga dapit nga adunay taas nga concentration ang Talisay, Balamban, Liloan, Consolacion ug Madridejos.
Ang mas dakong kabalaka mao ang pasidaan ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Karol Mark Yee nga kon dili masulbad ang problema sa wala pa makaabot ang mga bata sa Grade 4, mas modako ang ilang kal-ang sa pagkat-on hangtod sa hayskul. Sa ato pa, ang bata nga dili makabasa karon mahimong maglisod usab sa pagsabot sa Matematika, Siyensiya ug ubang mga subject sa umaabot.
Dili igo ang pagpasa sa mga estudyante ngadto sa sunod nga grado kon wala pa nila maangkon ang gikinahanglang kahanas. Ang pagbasa maoy pundasyon sa halos tanang pagkat-on. Kon huyang kini nga pundasyon, ang tibuok edukasyon sa bata mahimong maapektuhan.
Kinahanglan nga palig-onon sa DepEd nga matabangan ang mga bata nga naglisod sa pagbasa, dugangan ang tukmang programa sa pagbasa ug hatagan og igong pagbansay ug suporta ang mga magtutudlo. Kinahanglan usab nga adunay regular nga pagtimbang-timbang aron mahibal-an kon epektibo ba ang mga lakang nga gipatuman, imbes nga magsalig lang sa mga grado ug statistics.
Dili usab angay nga bulagon ang edukasyon ug nutrisyon. Sa report, gibana-bana nga 25,000 ka mga bata nga ubos sa lima ka tuig sa Sugbo ang stunted o mas mubo kaysa sa gipaabot nga gitas-on alang sa ilang edad. Ang kakulang sa hustong nutrisyon mahimong makaapekto sa paglambo sa utok ug sa abilidad sa pagkat-on. Busa, kinahanglan magtinabangay ang mga eskwelahan, mga ginikanan, mga lokal nga pangagamhanan ug mga ahensiya sa panglawas aron masiguro nga ang mga bata adunay igong pagkaon ug angay nga pag-atiman.
Ang giplanong National Education Plan 2026–2035 ug ang pakigtambayayong sa DepEd, mga organisasyong sibil, unibersidad ug lokal nga pangagamhanan maoy oportunidad sa pag-atubang niini nga krisis.
Dili angay nga adunay batang makahuman sa unang mga grado nga dili gihapon makabasa. Ang matag bata adunay katungod sa edukasyon nga adunay tinuod nga kahulogan, dili lamang sa paglingkod sulod sa klasehanan ug pag-uswag sa grado.