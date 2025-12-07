Editoryal: Di lang seguridad gibantayan sa PNP

Taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon sama sa karne ug mga utanon ilabi na nga nagkaduol ang kasaulogan sa Pasko, ang Philippine National Police (PNP) gawas nga mobantay aron mapatunhay ang kahusay ug kalinaw, ila sab nga bantayan nga mapanalipdan ang interest sa mga konsumidor nga di mabiktima sa pagpangilad sa mga manindahay.
Ang pag-deploy sa kapulisan sa mga merkado publiko, supermarket ug wet markets, aron nga mabantayan kadtong mga manindahay nga magtago o hoarding og produkto, ang pagpalabi og pagpasaka og presyo, grabe nga pagpaginansiya, ug panic-buying.
Ang koordinasyon tali sa PNP, Department of Trade and Industry (DTI), ug lokal nga mga kagamhanan naghatag ug lig-on nga pundasyon sa mas epektibo nga pag-monitor sa presyo ug sayon nga pagsikop sa mga manglingbong sa mga mamalitay.
Matod pa sa kasamtangang hepe sa PNP, Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., ang pagpatuman sa intelligence-driven operations batok sa mga hoarder ug sindikato aron nga makahigayon nga makapasaka sa presyo, usa ka pamaagi aron mapalig-on ang integridad sa merkado. Kini nagatuman sa direktiba ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos nga mapanalipdan ang mga konsumidor ug maseguro nga dili mabiktima sa mga mapahimuslanon nga negosyante.
Apan, samtang dako ang potensyal nga benepisyo niini, adunay usab posible nga mga sangputanan nga angay bantayan. Ang pagdugang sa presensya sa kapulisan sa merkado mahimong mosangpot sa kahadlok sa pipila ka mamaligyaay, ilabi na kadtong gagmay ug legal nga naningkamot lamang, nga basin masaypan og maapil sa dakop o imbestigasyon.
Ang sobra ka estriktong pagpatuman sa regulasyon mahimong moresulta sa dugang administrative burden sa mga gagmay’ng negosyante.
Samtang ang mga lakang sa PNP usa ka klaro ug mapugngan ang pagsaka sa presyo ug manipulasyon sa merkado, ang maampingon, patas, ug klaro nga koordinasyon tali sa mga ahensiya ug sektor sa merkado kinahanglan maoy prayoridad. Ang maayong tinguha kinahanglan suportahan sa tarung nga proseso aron maprotektahan dili lamang ang konsumedor, kondili usab ang lehitimong mga negosyante, aron nga mas mapalig-on ang ekonomiya sa nasud.