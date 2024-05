Editoryal: Di maayo sa imahe ni Rama

Na-serve gyud diay sa Dept. of the Interior and Local Government (DILG 7) ang suspension order alang kang Mayor Michael Rama ug uban pang unom ka mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo.

Apan nianang buntag sa Biyernes hangtod sa udto, wa ma-serve sa DILG officials ang suspension order. Sa hapon na nahatag ang kamandoan.

Di baya maayo nga tan-awon ug paminawon kon wa pa nila dawata ni Rama ug kaubanan ang kamanduan sa Ombudsman sa pagsuspenso kanila og unom ka buwan. Di man sab na silot kay preventive suspension ang gipahamtang, kansang tumong mao ang pagpugong nga di sila makaimpluwensya sa imbestigasyon.

Kon ilang likayan ang pagtuman sa kamanduan, kini makadaut sa ilang kridibilidad. Unsaon nila sa pagpatuman sa mga balaud ug ordinansa sa Siyudad kon sila mismo di makatuman sa kamanduan sa lehitimo nga buhatan?

Di usab maayo ang plano sa mayor sa pagkiha sa mga buhatan nga iyang gihulagway nga nanglutos ug nanaugdaog kaniya. Mas iya na hinuon nga gihatagan og armas ang mga kritiko kon iya ning buhaton. Sama sa pagreklamo batok kang Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa Office of the President.

Karon nagplano na sab siyang ilakip niya og kiha ang Ombudsman nga maoy nagsuspenso kaniya ug sa iyang kaubanan. Di sab ni maayo gihapon sa iyang imahe, labina kay ang kamanduan gibase sa reklamo sa upat ka mga kawani nga wa masweldohi sa City Hall ug gibalhin pa sa laing mga department.

Inay, nakigtagbo unta si Rama sa upat ka mga kawani ug nakigsulti sa nahitabo kanila kay makaayo pa kini sa imahe. Apan unsaon man kon ang responsable sa pagbalhin sa mao nga mga kawani importante kaayo niya nga mga kaalyado sa politika, maglisod siya sa paghimo niini.

Apan kon imahe man isip amahan sa Dakbayan sa Sugbo, iya unta nga gipadaplin ang politika, iyang gipatigbabaw ang pagkaamahan sa dakbayan. Tan-awa karon, naratsada pa siya sa reklamo isip mayor ug nahiagum sa silot sa di niya binuhatan.Di ba siya?