Editoryal: Di magpalabi

Niining panahona nagsugod na ang kasadya nga gipahaom sa nagkaduol nga kasaulogan sa Pasko nga sundan sa pagsugat sa Bag-ong Tuig ug kini nagpasabot nga wala ug tuo nga Christmas party, ug di mawala ang maghikay alang sa maong kasaulogan.
Tungod niini, subli nga nipahinumdom ang Department of Health–Metro Manila Center for Health Development (DOH-MMCHD) nga magmatngon batok sa dautang epekto sa sobra’ng pagkaon ug pag-inom, ubos sa ilang kampanya nga ‘Ligtas Christmas 2025.’
Base sa datos sa DOH-MMCHD makapaalarma ang gidaghanon: kapin sa 50,000 ang natala nga adunay hypertension, kapin sa 16,000 ang adunay Type 2 diabetes, ug sobra sa 110,000 ang overweight o obese.
Ang “4Ms” — matamis, maalat, mataba, mamantika — gikinahanglan nga timan-an nga maoy angayang likayan o di magpalabi ilabi na nga kini maoy tinubdan sa mga sakit.
Lakip na ang way kontrol sa pag-inom sa alkohol, pagpanigarilyo, ug kakulang sa tulog tungod sa walay hunong nga social gatherings, ug kita ray mabasol sa posible nga dangatan.
Ang tinuod nga diwa sa Pasko dili makita sa kadaghang gihikay ug ang mga binotelya nga imnunon alang sa panagtapok, apan ang kaluwasan, kahimsog ug disiplina. Ang maong disiplina dili pagpugong sa kalipay, kondili pagpili sa kaayuhan.
Ang panawagan sa DOH-MMCHD nga mosunod sa “TED”—Tamang Pagkain, Ehersisyo ug Disiplina—dili lamang usa ka pahimangno, kondili usa ka timaan nga panahon na aron magbag-o ang kultura sa magpalabi og kaon ug inom sa ilimnong makahubog.
Busa, niining panahon sa Pasko, atong ipakita ang tinuod nga pag-atiman sa kaugalingon ug pagmahal sa pamilya pinaagi sa pagpugong sa atong kaugalingon. Ang disiplina dili kaaway sa kalingawan—kini ang pundasyon sa usa ka hamugaway, luwas ug mas himsog nga kinabuhi.
Sa katapusan, ang pagbatok sa dili maayong batasan sa Pasko dili lang responsibilidad sa gobiyerno. Kini usa ka buluhaton nga magsugod sa sulod sa atong kaugalingong panimalay. Kon magtinabangay ang matag pamilya, komunidad ug lokal nga pangagamhanan, mas maangkon nato ang usa ka himsog, luwas, ug tinud-anay nga malipa-yong Pasko.