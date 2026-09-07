Editoryal: Di pa gihapon luwas

Bisan pa man nga niarang-arang ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu itandi sa mga miaging adlaw apan giklaro sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 nga dili pa kini safe niadtong nalakip sa “Unhealthy for Sensitive Groups.”
Nagpasabot nga dili pa hingpit nga luwas ang hangin, ilabina alang sa mga bata, mga tigulang ug mga tawo nga adunay mga kondisyon sa kasingkasing o baga. Alang kanila, ang dugay o hago nga mga kalihukan sa gawas mahimong magpataas sa risgo sa mga epekto sa polusyon sa hangin.
Busa, ang pag-ubos sa Air Quality Index (AQI) dili angay sabton isip timailhan nga nahuman na ang problema. Hinuon, usa kini ka pahimangno nga ang kalidad sa atong hangin mahimong mausab pag-usab depende sa panahon, trapiko, mga emisyon, ug uban pang tinubdan sa polusyon.
Maayong hisgutan sab ang kahimtang sa Barangay Cabitoonan sa Toledo City, diin natala ang AQI nga 47 o “Good.” Nagpakita kini nga posible ang mas maayong kalidad sa hangin kon makontrol ang mga hinungdan nga nagmugna og polusyon.
Apan kinahanglan sab nga masabtan nga ang kahimtang sa usa ka monitoring station dili automatic nagpasabot sa tibuok Metro Cebu.
Dako ang papel sa EMB 7 sa padayon nga pagmonitor ug paghatag og tukmang impormasyon sa publiko. Apan dili lamang gobiyerno ang adunay responsibilidad. Ang mga negosyo, industriya, mga motorista, ug matag lungsoranon adunay bahin sa pagpanalipod sa atong hangin.
Ang polusyon sa hangin dili makita, apan ang epekto niini tinuod. Dili nato kinahanglan hulaton nga mosaka pag-usab ang AQI ngadto sa “Very Unhealthy” o mas taas pa aron seryosohon kini.
Ang karon nga pag-uswag usa ka maayong higayon aron ipadayon ang hustong mga lakang—pagpakunhod sa emisyon, pagpalambo sa pampublikong transportasyon, pagpananom og mga kahoy, ug pagsunod sa mga regulasyon aron nga mamahimong mobalik sa maayo’ng kalidad ang hangin.