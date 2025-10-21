Editoryal: Di pa makabalhin

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug ang kontraktor nga gitahasan sa paghuman sa Lorega San Miguel Tenement Housing Project kinahanglang mohunong na sa ilang pagbinasolay ug mag-atubang sa kamatuoran: ang ilang dili pagsinabtanay maoy hinungdan sa pag-antos sa gatosan ka pamilya sa mga kabos nga naglaom sa usa ka desente nga kapuy-an.
Ang isyu dili lang mahitungod sa P227.5 milyunes nga nagasto sa proyekto diin 48 porsiyento lamang niini ang nahuman.
Ang esensya sa problema mao ang paghatag og balay sa 119 ka pamilya nga kasamtangang nag-abang og temporaryong kapuy-an o makeshift shelters samtang nagpaabot nga mahuman ang proyekto.
Ang usa ka bahin sa duha ka MRB project nga gitukod sa Cebu Landmasters Inc., nahuman na ug puno na sa nagpuyo, samtang ang proyekto sa City Hall, bisan pa nga nakabayad na kini og P133.54 milyunes sa kontraktor, nagpabilin nga usa ka konkreto nga nagbarog sa Lorega-San Miguel.
Kini nagpamatuod nga ang kakulangon dili sa luna o sa pundo, apan sa pagdumala ug pagtuman sa saad.
Ang City Hall nagdepensa nga gipahunong ang trabaho tungod sa dili pagtuman sa performance milestones ug sa mga kakulian nga nakita sa mga project inspector.
Sa laing bahin, ang kontraktor niundang kay nagpaabot og bayad sa mga billing ug pag-aprobar sa mga pag-usab sa proyekto.
Kining duha ka rason, bisan og unsa pa ang ilang kaimportante sa legal nga aspeto, dili makatarunganon atubangan sa panginahanglanon sa mga kabos.
Kinahanglan nga mohimo dayon og legal ug teknikal nga kasabutan ang City Hall ug ang kontraktor.
Kon dunay kalapasan sa kontrata, ang City Hall kinahanglan nga mohimo og tukmang aksiyon pinasikad sa balaod, apan kinahanglan gihapon nga unahon ang pagpadayon sa konstruksiyon.
Ang P109.42 milyunes nga pundo nga gigahin gikan sa savings sa proyekto kinahanglang gamiton.
Ang katinuoran nga ang Local Housing Board mismo nag-aprobar sa paghuman “bisan kinsa pa nga kontraktor ang motrabaho” nagpakita sa kaimportante nga tapuson na gayud ang estruktura.
Kinahanglang dunay klarong timeline ug pangalan sa bag-ong kontraktor (kon gikinahanglan) nga ipagawas ngadto sa publiko, labi na sa mga benepisyaryo.
Kinahanglang hunongon ang mga sirado nga executive session ug himuong transparent ang tanang lakang.
Ang paghatag og balay dili lang mahitungod sa semento ug puthaw; mahitungod kini sa dignidad, seguridad, ug kaugmaon sa mga Sugboanon.
Ang proyekto sa Lorega dili angay magpabilin nga usa ka monumento sa kapakyasan sa atong kagamhanan.
Kahinumdoman nga nidonar ang Cebu Landmasters og MRB sa siyudad alang sa mga benepisyaryo nga nalista sa programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pambansang Pabahay Para sa Pilipino (4PH).
Ang building gitagana alang sa kapin sa 100 ka pamilya nga nawad-an sa ilang mga balay human kini giguba kay naigo sa three-meter easement zone daplin sa mga sapa sa siyudad.