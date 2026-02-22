Editoryal: Di ra unta kutob sa estorya ang LTO 7

Sugod karong Lunes, Pebrero 23, 2026, ang Land Transportation Office (LTO-7) molusad sa gipahugtan nga operasyon batok sa mga sakyanan nga naggamit og non-compliant modified mufflers.
Kining maong lakang, nga ubos sa Memorandum MVL-2026-025, mahinungdanon dili lang sa aspeto sa kabanha, kon dili hasta sa aspeto sa kahimsog sa panglawas.
Dayag nga adunay mga motorsiklo ug sakyanan nga mohaguros sa kadalanan nga grabe ka lanog ang tingog sa tambutso, nga sakit kaayo paminawon sa dunggan hilabi na sa panahon sa kagabhion.
Tingali alang sa uban, usa ka nindot nga musika ang maglanoglanog nga tingog sa tambutso ug mapasigarbuon sila niini, apan angayan nilang hunahunaon nga nakahatag sila og kasamok sa publiko.
Ang polusyon sa kabanha, kon mapasagdan, posible sab makahatag og risgo sa kahimsog sa panglawas.
Ang kanunay nga pagkaladlad sa kusog nga kabanha puwedeng makapasaka sa stress levels, hypertension, ug kakuwang sa katulog alang sa mga lumolupyo nga nagpuyo duol sa karsada.
Wa man tingali magkuwang ang Pilipinas og mga balaod nga makahatag og kaayuhan sa publiko, ang kuwang lang gyud mao ang estriktong implementasyon.
Sama na lang ning Section 34 sa Republic Act No. 4136, nga gitawag sab og Transportation and Traffic Code, gidili niini ang pagtangtang o pag-usab sa motor vehicle mufflers.
Apan nganong sa dugay na nga panahon, aduna man daghang tataw nga gipang-usab nga motor vehicle mufflers aron makamugna og grabeng langas ug mura’g gipang-uran na lang kini sa kadalanan?
Ang tubag – wala’y ngipon ang implementasyon.
Kon tinud-on ug estriktuhon lang gyud ang pagpatuman sa balaod kabahin niini, dili gyud unta lisod ang pagdakop sa matawag nga “badlungon” nga mga motorista, nga wala’y pagpakabana sa hatod nilang kasaba sa publiko.
Ang direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Markus Lacanilao kinahanglang magsilbeng pahimangno sa mga tag-iya og sakyanan nga adunay balaod batok sa pag-usab sa motor vehicle mufflers aron makahimo og grabeng langas sa kadalanan.
Gihimo kini ni Lacanilao human nakadawat ang iyang opisina og daghang mga reklamo kabahin sa mga sakyanan ug motorsiklo nga naghatag og grabeng langas kon mohaguros sa kadalanan.
Hinaut nga dili ra kutob sa estorya si Lacanilao kabahin niini aron mapanalipdan ang publiko sa katungod niini alang sa usa ka hilom ug himsog nga palibot.
Hinaut sab nga dili lang usa ka yanong implementasyon ang himuon sa buhatan ni Lacanilao, kon dili usa ka estrikto ug malungtarong implementasyon, nga mapahimuslan sa magsunod pa nga mga henerasyon.