Editoryal: Di ta magsupak-supak

Dili angay nga supakon ang mga lagda nga gitakda alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang pagsulod sa gipasirhan nga Spartan Trail sa Central Cebu Protected Landscape (CCPL) nga walay pagtugot tungod ug alang sa kalingawan nga trekking, gikinahanglan nga manubag ang mga responsable.
Ang DENR Central Visayas, pinaagi sa Central Cebu Protected Landscape-Protected Area Management Office (CCPL-PAMO), mogukod niadtong nakahimo og kalapasan niadtong Oktubre 17. Gitimbang-timbang sab ang silot nga administratiba ug kriminal nga ipahamtang.
Klaro ang balaod niini, ang Republic Act No. 9486 o Central Cebu Protected Landscape Act of 2007, ug ang Republic Act No. 7586, nga giusab pinaagi sa RA 11038 o Expanded National Integrated Protected Areas System Act, naglatid sa pagpanalipod sa maong mga dapit. Dili kini mga lagda nga mahimong balewalaon tungod lang kay sa kalingawan pinaagi sa hiking o trekking sa maong dapit.
Ang Spartan Trail kabahin sa usa ka protektadong watershed nga adunay dakong papel sa pagpreserbar sa kalikupan ug mga tinubdan sa tubig. Ang pagsira niini kinahanglan tahuron, ilabi na kon adunay mga rason nga may kalabotan sa kaluwasan, conservation ug pagpanalipod sa palibot.
Dili usab mahimong rason ang kadasig sa adventure, popularidad sa social media o tinguha nga makakuha og nindot nga hulagway aron lapason ang mga regulasyon. Ang kagawasan sa paglingaw-lingaw adunay katugbang nga responsibilidad.
Ang DENR kinahanglan magpadayon sa patas ug lig-on nga imbestigasyon, samtang ipahibalo sa publiko ang mga lagda ug mga sangpotanan sa paglapas niini.
Ang tinuod nga mahigugmaon sa kinaiyahan dili mosupak. Kinahanglan nga nasayod ug motahod sa mga utlanan.