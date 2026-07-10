Editoryal: Dili mahimo

Ang hukom sa Sandiganbayan nga nagdili sa hangyo ni Senador Jinggoy Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte usa ka mahinungdanong pahinumdom nga ang pagpatuman sa balaod dili angay ibase sa kahimtang, ranggo o impluwensiya sa usa ka opisyal sa gobiyerno.
Dili ikalimod nga ang impeachment usa ka proseso nga adunay dakong konstitusyonal nga bili.
Kini maoy usa sa labing bug-at nga mekanismo sa pagpanubag sa mga tag-as nga opisyal sa nasod.
Giklaro sa Sandiganbayan nga ang hangyo ni Estrada wala mahisubay sa mga limitado’ng exemption nga gitugot sa mga binilanggo. Dili kini emerhensiya ug himuong rason aron nga temporaryo’ng makagawas sa prisohan.
Ang preventive detention dili silot, apan usa ka legal nga paagi aron mapanalipdan ang integridad sa proseso sa hustisya.
Kon sayon ra nga makagawas ang usa ka akusado tungod kay siya usa ka senador o tungod kay adunay mahinungdano’ng kalihukan sa gobiyerno, unsa na lang ang bation sa ordinaryo’ng lungsoranon nga walay gahom, walay impluwensiya, ug walay koneksiyon?
Ang hustisya dili mahimong adunay duha ka sukdanan—usa alang sa gamhanan ug usa alang sa ordinaryong Pilipino.
Ang korte kinahanglan magpabiling lig-on sa pagpatuman sa balaod bisan pa kon ang naapektuhan usa ka iladong personalidad o taas nga opisyal sa gobiyerno.
Sa laing bahin, dili sab angay hukman daan si Estrada sa kaso nga iyang giatubang.
Anaa pa siya sa proseso sa hustisya ug gihatagan og katungod nga depensahan ang iyang kaugalingon.
Apan samtang wala pa mahuman ang husay, kinahanglan sab niyang tahuron ang mga limitasyon nga gitakda sa korte.