Gisaway sa nagkalainlaing grupo ang lakang sa gobiyerno sa pagbutang og mga pinintalang plywood ug pangdekorasyong koral sa pipila ka dapit sa Metro Manila aron tabonan ang mga komunidad sa mga kabos (informal settlers). Gipatuman kini aron ipakita sa mga lider nga nitambong sa ika-49 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit—lakip na kang US President Donald Trump—ang hapsay ug nindot nga talan-awon sa nasod.
Apan dili matago ang kamatuoran. Sa panahon sa social media, dali rang nikatap ang mga hulagway ug video nga nagpakita sa tinuod nga kahimtang sa likod sa maong mga tabon—ang mga barung-barong ug nagdasok nga mga kabalayan. Imbes makakuha og pagdayeg gikan sa mga langyaw nga opisyales, pagsaway na hinuon ang naangkon sa kagamhanan. Mao kini ang giingon nga “naunay sa kaugalingong tari.”
Ang Simbahang Katoliko, uban sa mga grupo sa kabatan-unan ug katilingbang sibil, nipadayag sa ilang pagsupak sa maong pagpanabon. Matod ni Bishop Gerardo Alminaza, presidente sa Caritas Philippines, “Ang tinuod nga kalambuan kinahanglang magsilbi niadtong kasagarang mabiyaan.”
Gihulagway sab sa mga aktibista ug mga estudyante—sama ni Mikaela Uy gikan sa usa ka relihiyosong unibersidad sa Manila—ang maong pagpanglimpyo isip usa ka peke nga pasundayag aron tabonan ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi sa mga ordinaryong Pilipino ubos sa kasamtangang administrasyon. Gani, gipadayag sab nila ang ilang pagsupak sa inisyatibong “Pax Silica” nga gisuportahan sa Estados Unidos.
Samtang si Aaron Pedrosa, secretary-general sa koalisyon nga Sanlakas, niingon nga ang mga nagkatag nga basura, guba nga mga pasilidad, ug mga barung-barong maoy salamin sa katuigan nga pagpabaya, korapsiyon, ug sayop nga prayoridad sa gobiyerno. Iyang gihisgutan ang P22 bilyunes (mokabat sa $345 milyon) nga pundo nga gigasto alang sa summit, samtang nagpabilin ang kakabos sa kadaghanan.
Nganong magpabilib man gyud ta? Mas maayo pa untang ipakita ang tinuod nga kahimtang sa nasod, kay pinaagi niini mas makita sa internasyonal nga komunidad kon unsa gyud ang atong gikinahanglan ug tingali mas andam pa silang motabang aron makabangon kita gikan sa kalisod, ilabi na ang mga kabos.
Ang gibuhat ni Hollywood actress Angelina Jolie usa ka maayong ehemplo sa pagtabang. Niadtong Marso 2002, sa iyang pagduaw sa Cambodia, gisagop niya ang pito pa ka bulan nga si Maddox Chivan gikan sa usa ka orphanage sa Battambang aron mahatagan og maayong kaugmaon. Karon, sa edad nga 25 anyos, katambayayong na si Maddox sa iyang inahan sa paghimo og mga pelikula. Alang kang Jolie, ang pagtabang sa uban dili usa ka dakong sakripisyo, kondili tinubdan sa kalipay ug katuyoan matag adlaw. Sa iyang pagpakig-estorya uban sa filmmaker nga si Rithy Panh dinhi sa Manila, iyang gihimug-atan ang yano nga prinsipyo sa pagbuhat og “usa ka maayong butang matag adlaw.”
Ang tinuod nga dungog sa usa ka nasod wala sa mga pinintalang bungbong nga motabon sa problema, kondili sa konkreto ug malungtarong solusyon nga mohaw-as sa katawhan gikan sa kalisod. Kon ang bilyunes nga pundo gigahin pa sa tinuod nga serbisyo ug pabalay, dili na unta kinahanglang magbutang og plywood aron lang itago ang kamatuoran.