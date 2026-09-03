Editoryal: Dili palabihon ang negosyo

Nagsunodsunod na ang mga pagkompiska sa mga awtoridad sa mga baboy nga gipangpalusot sa Sugbo gikan sa silangan nga mga isla.
Karong bag-o lang, 60 ka baboy ang gipangkompiska sa Barangay Tuble, Moalboal human wala kadala og hustong dokumento ang drayber sa trak.
Niadtong Agusto 29, 2026, 125 ka baboy ang nababagan sa kabaybayonan sa Badian gikan sa Negros, pipila ra ka semana human nasakpan sab ang 104 ka baboy sa samang lungsod.
Apan luyo sa maong mga operasyon, nagpahiping subo nga kamatuoran ang nagpaabot sa maong mga mananap: ang pagpatay ug gani, ang paglubong kanila nga buhi aron lang masegurong dili mokuyanap ang African Swine Fever (ASF).
Sakit ug makadugmok sa kasingkasing nga makadungog sa maong kahimtang sa mga baboy.
Ang paglubong kanila nga buhi bug-at kaayong lantawon, apan kini nahimong resulta sa pipila ka tawo nga giuna ang personal nga ganansya kaysa sa kaayuhan sa kadaghanan.
Klaro ang gidili sa Executive Order 44 nga nagpalugway sa ban batok sa pagsulod sa mga baboy gikan sa ubang probinsiya, ug ang pagpamasin nga makapalusot niini sa kadlawon usa ka pamaagi sa negosyo nga nagpakita sa kahakog ug ka walay konsensya sa tawo.
Angay sab hatagan og pagdayeg ang tabang sa komunidad ug ang kapulisan sa Moalboal ug Badian, lakip ang Coast Guard ug lokal nga Task Force sa ilang paspas nga aksiyon base sa mga tawag gikan sa mga concerned citizen.
Busa, ang panawagan dili lang para sa mga awtoridad nga panalipdan ang atong mga utlanan, kundi para gayud sa mga tag-iya ug negosyante ug baboy.
Ayaw na intawon itabok ang inyong mga binuhi samtang nagpadayon pa ang ban. Ang inyong kahakog dili lang magbutang sa risgo sa tibuok industriya sa baboy sa Sugbo, kundi nagdala sab og walay hinungdan nga kasakit ug kalisod sa mga walay kalibotan nga mga mananap.
Panahon na nga magmatngon ug magbaton og kaakuhan—aron dili na kinahanglang may laing baboy nga malubong nga buhi tungod lang sa kalapasan sa tawo.