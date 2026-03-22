Editoryal: Dili terminal ang bus stations

Kapin sa usa ka semana pa lang ang nakalabay gikan gisugdan ang operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT), naobserbahan na ang maayong resulta sa usa ka moderno nga sistema sa transportasyon sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga sayo nga datos nagpakita nga epektibo gyud kining maong proyekto sa pagsulbad sa ka huot sa trapiko hilabi na sa peak hours.
Pipila ka mga driver sa mga bus ug jeepney nga moagi sa rota sa CBRT ang nahinabi ning mantalaan ug pulos kini ninghatag og positibong obserbasyon kabahin sa proyekto.
“Mas niluagluag gyud hinuon ang traffic,” matod pa sa usa ka driver sa 17B jeepney, kansang rota mosubay sa downtown paingon sa Cebu IT Park sa Brgy. Apas.
Ang pagkunhod sa oras sa biyahe usa ka ebidensya nga malampuson kining maong sestima, nga gilaumang hingpit nga makasulbad sa pipila na sab ka mga dekada nga problema sa trapiko sa dakbayan.
Sa wala pa ang CBRT, ang pagbiyahe gikan sa N. Bacalso Avenue paingon sa Cebu IT Park panahon sa peak hours usa ka grabeng pagsulay sa pailub, diin kasagaran moabot kini og kapin sa usa ka oras.
Dihang gisugdan na ang operasyon sa CBRT, kining maong biyahe makuha na lang sa 36 ngadto sa 40 ka mga minutos, basi sa taho sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Kini nga hapit 60% nga pagkunhod sa oras sa pagbiyahe dili taghap, direkta kini nga resulta sa "dedicated median lanes" sa Package 1.
Pinaagi sa paglain sa mga bus gikan sa pagdasok sa pribadong mga sakyanan ug motorsiklo, ang sistema nagpamatuod nga ang saktong imprastraktura mao ra gyud ang tambal sa kahuot sa trapiko sa siyudad.
Sa inisyal nga lakang, ang mga bus ra ang makaagi sa BRT lanes, nga maoy orihinal nga plano. Nakahupay man sab kini og gamay sa kahuot sa trapiko.
Apan paglabay sa lima ka mga adlaw, nakadesisyon ang gobiyerno nga sa BRT lanes na sab paagion ang moderno ug tradisyonal jeepneys aron mabuwag kini sa pagdasok sa pribadong mga sakyanan ug motorsiklo.
Ning maong lakang, naaninaw nga mas niluag ang dagan sa trapiko.
Ang estrikto nga lagda kabahin sa pagpasakay ug pagpakanaog sa mga pasahero, nga kinahanglang sa matag estasyon lang, nakahatag pa hinuon og kalibog sa publiko.
Apan sa pagdagan sa mga adlaw, gilaumang maanad ra niini ang mga sumasakay ug makasabot nga gikinahanglan kini aron masulbad ang problema sa trapiko sa dakbayan.
Ang nakapaet lang kay niini pa lang ka sayo, nabantayan nga adunay mga bus ug jeepneys nga dugay nga magpundo sa mga estasyon, nga daw terminal, kay maghuwat og mga pasahero. Problema kini kon magpadayon.