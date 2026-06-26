Editoryal: Disiplina alang sa hayag nga ugma

Ang eskwelahan gitawag nga ikaduhang panimalay sa kabataan. Dinhi sila dili lang aron makakat-on sa pagbasa, pagsulat ug pag-ihap, kondili usab sa pagrespeto, pagtinabangay ug pagkamatarong.
Apan sa nagkadaghang insidente sa pagdala og armas, pagpanghulga, pagpasakit ug bullying sulod sa mga tunghaan, daw nagkayamukat ang kahulogan sa usa ka luwas nga lugar sa pagkat-on.
Tungod niini, ang gisugyot ni Manila Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso nga dili pasudlon sa mga kolehiyo ug unibersidad nga gidumala sa siyudad ang mga menor de edad nga nakahimo og seryosong kalapasan.
Kini usa ka mensahe nga ang katungod sa pag-eskwela adunay kaubang responsibilidad sa pagsunod sa balaod ug pagrespeto sa katungod sa uban.
Adunay mahimong mosaway nga ang maong lakang mahimong maka-discriminate sa kabataan nga sayop lamang sa usa ka higayon. Ang ingon nga kabalaka angay paminawon.
Apan kinahanglan usab natong hinumdoman nga ang katungod sa usa ka estudyante matapos kon ang iyang binuhatan nagbutang sa kinabuhi ug kaluwasan sa iyang isigkatawo sa peligro. Ang usa ka armas sa sulod sa eskwelahan dili na ordinaryong paglapas sa disiplina.
Ang bullying nga mosangpot sa trauma o kamatayon. Kini mga binuhatan nga mahimo’ng maguba ang kaugmaon sa daghang inosenteng estudyante.
Importante usab nga ang gisugyot nga ordinansa naghatag og due process.
Nagpasabot kini nga dili awtomatikong silotan ang usa ka estudyante gawas kon adunay hustong imbestigasyon ug patas nga paghusay. Mao kini ang hustong balanse tali sa pagpanalipod sa katungod sa indibidwal ug sa interes sa kadaghanan.
Maayo usab ang pagtukod sa Manila School and Community Safety Task Force. Ang pagpugong sa krimen mas epektibo kay sa magpaabot nga adunay trahedya nga mahitabo. Ang pagmonitor sa mga hulga, paglig-on sa emergency response ug paghatag og gahum sa mga magtutudlo sa pagpatuman sa disiplina makapugong sa mga panghitabo nga mahimong ikamahay sa tanan.
Apan dili lang ang gobyerno ug mga magtutudlo ang adunay tahas. Ang unang pundasyon sa disiplina nagsugod sa panimalay.
Kon ang mga ginikanan mapakyas sa pagtudlo sa respeto, responsibilidad ug maayong pamatasan, lisod nga mapas-an sa eskwelahan ang bug-os nga obligasyon sa paghulma sa kabatan-onan. Ang edukasyon usa ka hiniusang responsibilidad sa pamilya, tunghaan ug komunidad.
Ang katuyoan sa mga polisiya sama niini dili ang pagpalayas sa mga estudyante, apan ang pagpugong sa kapintas ug pagpanalipod sa kadaghanan.
Ang labing maayong eskwelahan dili lamang ang adunay taas nga kalidad sa pagtudlo, kondili ang makahatag usab og kahimtang diin ang matag estudyante makakat-on nga walay kahadlok.
Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa usa ka edukasyonal nga sistema dili lamang kung pila ang nakagradwar, kondili kung unsa kini ka luwas sa matag bata nga mosulod sa ganghaan sa eskwelahan matag adlaw.
Ang disiplina dili kaaway sa edukasyon; kini usa sa labing lig-on nga haligi sa usa ka malinawon ug sanag nga kaugmaon.