Editoryal: Disiplina ang gikinahanglan

Ang trahedya nga dala sa 6.9 nga linog sa amihanang Sugbo gawas nga nagbilin og dakong kadaut nagmugna sab og hagit kon unsaon nga mapadali ang hinabang nga maabot sa apektadong mga lugar.
Si gobernador Pamela Baricuatro nipahibawo nga ang sobra nga trapik sa mga kalsada paingon sa amihanang Sugbo nakalangay sa relief operations hinungdan nga iyang gihangyo ang pribadong sektor nga ipahiusa ang ilang mga donasyon pinaagi sa Kapitolyo, diin adunay sistema alang sa pagkolekta, pag-repack ug pagdeploy sa tabang.
Ang maong pana-wa-gan gikinahanglan aron malikayan ang kagubot ug miscommunication
Ang tinuod nga espiritu sa bayanihan dili lamang makita sa pagpanghatag sa kaugalingong tabang, apan mas bintaha nga adunay coordination ug organiz ang pamaagi.
Kon ang matag grupo ug indibidwal magpadayon sa walay plano sa pagduaw sa mga apektadong lugar, mahimo kini’g mosangpot sa kaguliyang: malangay ang pagpanghatod, grabe’ng trapik, ug mas taas nga risgo tungod kay aduna pa gihapo’y aftershocks.
Ang katuyoan sa sentralisadong donation drive mao ang paghatag ug klaro nga agianan sa tabang. Pinaagi sa ilang koordinasyon, masiguro nga ang relief goods maabot sa labing nagkinahanglan ilabi na ngadto sa nanimuyo sa hilit nga lugar.
Sa mga donors, ayaw sabta nga gipugngan mo sa inyong tinguha nga makatabang apan gikinahanglan nga adunay Sistema.
Ang bayanihan dili field trip; kini usa ka pagtambayayong nga nagtan-aw sa mas dako nga interes ug kaayohan sa tanang biktima.
Sa pagkakaron, ang labing dakong tabang nga mahatag mao ang pagsalig ug pagtuman sa centralized distribution sa Kapitolyo, aron mapadali ug mapahapsay ang proseso sa pagtabang.
Ang dakong kasingkasing sa katawhan mahimong mas epektibo ug mas makapaayo sa daghang biktima kon ang tabang ipahiusa ug ipasunod sa organisadong sistema.