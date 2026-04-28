Editoryal: Disiplina sa pagtabang

Kada abot sa bakasyon sa klase, mobalik na usab sa atong panan-aw ang mga de-kolor nga tabanog nga naglupad-lupad sa kalangitan.
Usa kini ka tradisyon nga naghatag og kalipay sa mga bata ug hamtong—usa ka kalingawan nga nagsumpay sa mga henerasyon.
Apan karon, kining yano nga kalingawan nagdala na og kakuyaw.
Sa mga residential area sama sa Barangay Quiot sa Dakbayan sa Sugbo, diin kami nagpuyo, sagad makit-an ang mga bata nga magpalupad sa tunga sa kalsada, taliwala sa nagkutay nga mga linya sa kuryente ug telcos.
Delikado kini; dili lang kay mahimong hinungdan sa brownout kon masangit, kondili mamahimo sab kining mokutlo og kinabuhi tungod sa pagkakuryente o electrocution.
Niadtong Abril 21, usa ka 22-anyos nga estudyante sa CIT-U nga nagmotorsiklo ang nadisgrasya sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) human nasangit ang iyang liog sa nylon sa tabanog.
Ang maong nylon nakamugna og samad sa iyang liog ug nikisi sa iyang uniporme.
Kini nga insidente usa ka seryosong "wake-up call" nga ang usa ka duwa mahimong makamatay nga hinagiban kon dili mabantayan.
Apan si Mayor Nestor Archival niingon nga dili hingpit i-ban ang pagtabanog sa dakbayan. Ang pagdili dili maoy solusyon sa pagpreserbar sa kultura.
Hinuon, iyang gisugyot ang pagpangita og mga "designated sites" nga luwas ug layo sa kuryente.
Ang City Ordinance 1471 nga nagmando og 3,000 square meters nga hawan alang sa pagtabanog, kinahanglan na gyud nga hugtanong ipatuman.
Sa pikas bahin, husto ang lakang sa Dakbayan sa Mandaue pinaagi ni Councilor Carlo Fortuna sa pag-regulate sa mga materyales sama sa nylon.
Ang pagpahamtang og multa gikan P1,000 hangtod P5,000 alang sa mga malapason usa ka lig-on nga mensahe nga ang matag kalingawan adunay kaakohan.
Matod ni Fortuna, ang paggamit sa nylon nga pisi delikado kaayo tungod kay hait kini ug makasamad gyud og tawo.
Dili usab nato angayng kalimtan ang pasidaan sa Visayan Electric nga nagdili sa publiko sa pagpalupad og tabanog duol sa mga linya sa kuryente, ilabi na karong panahon sa ting-init.
Ang mga tabanog nga masangit sa linya sa kuryente dili lang hinungdan sa blackout kondili peligro sab sa electrocution o pagkakuryente.