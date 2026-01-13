Editoryal: Disiplina sa PNP hain na?

Naunsa na man intawon kining atong mga kapulisan nga imbes magsilbing sumbanan sa kalinaw ug kahusay, sila na man hinuon ang nag-unay ug nagpasiugda sa kagubot.
Sulod lang sa pipila ka adlaw niining pagsugod sa tuig 2026, duha ka duguong insidente ang naglambigit sa mga alagad sa balaod nga nitalikod sa ilang panumpa, butang nga nakapakugang ug nakapahigmata sa tibuok nasod.
Imbes nga proteksyon ang itanyag, ang ilang mga kamot nga gibansay sa pagkupot og armas alang sa kaayuhan, namansahan na hinuon sa dugo sa ilang kaugalingong mga kauban.
Didto sa Lungsod sa Sibulan, Negros Oriental niadtong Enero 9, usa ka polis ang nipatay og babaye sulod sa usa ka bar.
Pagkahuman, giunay usab niya pagpusil-patay ang iyang hepe ug laing duha ka kauban samtang padulong unta sila sa police station. Sa unang taho, giingon nga “niresponde” ang mga biktima sa usa ka shooting alarm. Apan ang tinuod nagkuyog diay silang upat sulod sa bar base sa kuha sa CCTV camera sa lugar.
Tungod sa “kompiyansa,” nakalimtan ang labing batakang protocol sa seguridad. Tungod kay giisip nga “kauban,” wala marekisa ang suspek, wala mapusasi, ug wala mabantayi nga aduna pa diay kini laing gitago nga armas bisan kon nakuha na ang unang armas nga gigamit sa pagpusil-patay sa babaye. Resulta? Tulo ka kinabuhi sa polis, lakip ang usa ka police chief, ang nakalas sa usa lang ka pagpamilok.
Kon mapamatud-an sa imbestigasyon ang ilang seryosong kalapasan, mameligro pa nga ang ilang mga kapikas ug pamilya dili na makadawat og benepisyo gikan sa gobiyerno.
Ang ilang kamatayon imbes pasidunggan, mahimong simbolo na hinuon sa kapakyasan sa pagtuman sa balaod nga sila mismo ang tigpatuman. Wala pa gani mahuwasan ang publiko sa maong makalilisang nga balita gikan sa Negros, lain na usab nga insidente ang nitumaw didto mismo sa sulod sa Kampo Crame sa Quezon City kagahapon, Enero 13.
Usa ka polis nga ubos sa “restrictive custody” tungod sa kasong pagpangawat og P13 milyunes nga cash evidence gikan sa usa ka Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) raid sa Bataan, ang nanunggab sa iyang kaubang polis. Gikataho nga samtang nangandam alang sa gikatakdang preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor’s Office, ang biktima nisulod sa kusina aron mamahaw.
Nisulod usab ang suspek ug nikuha og kutsilyo sa kusina.
Gigakos sa biktima ang suspek sa tinguha nga mapugngan kini, apan siya na hinuon ang gidunggab sa buko-buko.
Ang biktima ug ang suspek gipang-detenir ubos sa “restrictive custody” niadtong Disyembre 2025, uban sa upat pa ka laing polis, tungod sa pasangil nga pagpangawat og P13 milyunes nga balor sa cash evidence nga nasakmit gikan sa usa ka ilegal nga Pogo sa Bagac, Bataan niadtong 2024.
Tungod niining maong panghitabo, dili nato mabasol ang publiko kon mawala ang ilang pagsalig sa kapulisan.
Kon ang mga polis mismo dili makahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon gikan sa ilang kauban sulod sa bar o bisan sulod sa kaugalingon nilang kampo, unsa pa kaha ang seguridad nga mapaabot sa yanong mga sibilyan sa kadalanan?
Kinahanglan nga mopatuman ang Philippine National Police (PNP) og mas estrikto nga monitoring sa mental health, behavior, ug background sa matag sakop, ilabi na kadtong mga nag-atubang na og seryosong mga kaso.