Editoryal: Disiplina, solusyon sa trapiko

Sugdan na karong adlawa, Agusto 5, ang opisyal nga pagpatuman sa bag-ong patakaran sa trapiko sa Gov. Cuenco Avenue—ang gitawag nga Oplan BanTal: Discipline Zone. Human sa lima ka adlaw nga pagpahibalo ug pag-edukar sa publiko gikan sa Agusto 1 hangtod 5, panahon na aron sulayan kon andam na ba ang mga Sugboanon sa usa ka bag-ong sistema nga mas gipalabi ang disiplina kay sa silot.
Dugay na nga problema sa mga komyuter ug motorista ang grabeng kahuot sa trapiko gikan sa Apas, Kasambagan, Banilad, hangtod sa Talamban.
Apan sa gipadayag ni Mayor Nestor Archival, dili pagpalapad sa karsada—nga pwerteng dakoa og magasto sa pagpalit og mga pribadong propyedad—ang bugtong tubag. Ang tinuod nga solusyon anaa sa hustong paggamit sa kasamtangang karsada ug sa disiplina sa matag usa.
Ubos sa Oplan BanTal, hugot nga ipatuman ang tulo ka importanteng lakang: ang mandatory nga paggamit sa unom ka designated lay-bys sa matag direksyon para sa pagpasakay ug pagpakanaog sa mga pasahero, ang pagpabilin sa mga nagmotorsiklo sa outer lane nga gitudlo alang kanila og dili magpataka og tabok sa mga solid lane marking, ug ang exclusive nga paggamit sa mga pedestrian lane ug footbridge alang sa mga magbaklay aron malikayan ang aksidente ug dili mabalda ang dagan sa mga sakyanan.
Kon magpadayon ang atong daang batasan nga “basta makalabang lang” o “basta makaparada lang bisag asa,” walay bisan unsang nindot nga plano nga magmalampuson.
Ang Oplan BanTal usa ka pagsuway sa atong pagkamaayong lungsuranon. Panahon na nga ipakita nato nga ang Sugboanon dili lang maayo sa reklamo, kon dili labaw sa tanan, disiplinado ug kauban sa pagpalambo sa dakbayan.
Gipasiugda ni Archival nga ang kalampusan sa programa magdepende dili lamang sa mga traffic enforcer, kondili lakip na sa kooperasyon sa mga motorista, mga pasahero, ug mga pedestrian.