Editoryal: Displina vs. katungod

Ang desisyon sa lokal nga panggamhanan sa Lungsod sa Dumanjug, Cebu nga nagdili sa pagdala ug paggamit sa cellphone sulod sa mga eskwelahan adunay maayong tuyo apan nagkinahanglan sab og maampingo'ng pagtimbangtimbang.
Sayod kita nga ang teknolohiya nahimong dakong hagit sa pagkat-on sa mga kabatan.
Ang pagsige og gamit sa cellphone kasagarang mosangpot sa pagkawala sa pokus sa klase, pagkunhod sa interes sa pagbasa, ug mominos na ang personal nga pakig-uban sa pamilya, higala, klasmeyt, ug uban pa.
Sa usa ka bahin, ang polisiya mahimong makahatag og positibong kausaban sa kinaiya sa mga estudyante. Mahimong mabalik ang ilang pagtagad sa leksiyon, mapalig-on ang interaksiyon tali sa mga klasmeyt ug magtutudlo, ug mapukaw pag-usab ang kultura sa pagbasa ug aktibong partisipasyon sa klase.
Apan dili sab angay'ng pasagdan ang laing bahin sa isyu. Ang cellphone dili na lamang usa ka himan sa kalingawan kondili nahimo na nga importante alang sa komunikasyon ilabina sa mga emerhensiya.
Daghang ginikanan ang nagsalig niini aron dali nilang makontak ang ilang mga anak kon adunay kalit nga hitabo.
Dugang pa, daghang magtutungha ang naggamit sa cellphone isip instrumento sa pagtuon pinaagi sa digital nga libro, online nga panukiduki, ug edukasyonal nga aplikasyon.
Ang disiplina epektibo lang kon kini makatarunganon, patas ug adunay kahigayunan ang estudyante nga makakat-on gikan sa iyang sayop.
Nasabtan ang kabalaka sa lokal nga panggamhanan human sa makalilisang nga insidente sa Tacloban City. Bisan pa, ang pagsulbad sa problema sa seguridad ug pagdisiplina sa kabatan-unan dili angay ibase lamang sa usa ka trahedya.
Sa katapusan, ang tumong sa edukasyon dili lamang ang pagpatuman sa mga lagda kondili ang paghulma sa responsableng panghunahuna sa mga estudyante.
Mas epektibo ang pagtudlo sa husto nga paggamit sa teknolohiya kaysa hingpit nga pagdili niini. Ang disiplina ug kagawasan dili magkaatbang kon adunay maayong giya, lig-on nga kolaborasyon sa eskwelahan ug ginikanan, ug mga polisiya nga nagtimbang sa kaayuhan ug katungod sa matag bata.