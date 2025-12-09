Editoryal: Diwa sa Pasko

Dili lang panahon sa panaghiusa ug pagmaya ang Pasko, apan mao sab kini ang panahon sa pagpaambitay sa uban.
Ning panahon sa pasko, dili lang atong mga kaparyentehan ug mga ninong ug ninang ang manghatag og pinaskohan, apan hasta sab ang gobiyerno.
Sulod karong semanaha, ipakita sa mga lokal ug rehiyonal nga ahensiya sa Sugbo ang ilang mainitong suporta pinaagi sa duha ka dagkong inisyatiba nga maghatag og tinuod nga kahulogan sa pulong nga “pinaskohan.”
Ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development (DOH-CHD) sa may Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo mopahigayon og “Regalo sa Kahimsog Serbisyo Fair” karong Biyernes, Disyembre 12, 2025, nga maghatag og libreng serbisyo sama sa blood chemistry tests, chest X-rays, HIV counseling ug testing, medical consultations, ug libreng tambal sa unang 100 ka mga partisipante nga mo-pre-register online pinaagi sa bit.ly/REGISTERRSK2025.
Kining maong kalihukan maoy tubag sa pasalig sa ahensiya sa paghatag og serbisyo publiko human sa mga katalagman nga niigo sa rehiyon, sama sa magnitude 6.9 nga linog ug bag-ohay nga mga bagyo.
“Karong panahon sa Pasko, gusto namo nga mabati sa among katawhan nga wala sila mag-inusara sa ilang panaw sa panglawas,” niingon si DOH 7 Director Joshua Brillantes.
Dili sab magpalupig ang Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue tungod kay manghatag sila og Gugma sa Pasko Noche Buena Package nga balor og P600 sa mga residente karong Dominggo, Disyembre 14, 2025.
Kini ang labing una nga implementasyon sa maong inisyatiba nga nagtumong sa paghatag og alibyo sa mga benepisyaryo nga naigo sa kalamidad.
Base sa 2023 census count, 86,000 ka panimalay ang unang makadawat sa Noche Buena Package.
Sa kinatibuk-an, nangandam ang siyudad og 100,000 ka packages nga mokantidad ang tanan og P60 milyunes.
Ang labing nindot niini, sama sa gipadayag ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, mao nga ang programa gituyo aron magpadayon bisan pa kon matapos na ang iyang administrasyon—usa ka timaan sa usa ka programa nga dili lamang alang sa politika, apan alang sa padayon nga serbisyo.
Kining duha ka kalihukan—ang paghatag og kahimsog ug ang paghatag og pagkaon—nagsilbing lig-on nga pruweba nga ang diwa sa Pasko nagpabilin nga buhi sa kasingkasing sa atong gobiyerno.
Ang tinuod nga pinaskohan dili lamang mahitungod sa materyal nga regalo, apan mahitungod sa kasegurohan nga ang matag usa kanato giatiman ug wala pasagdi.