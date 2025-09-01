Editoryal: DPWH gilimpyohan

Nakahukom si Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. nga motukod og usa ka independent commission aron moimbestigar sa mga anomaliya sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nagpadayag sa kadasig nga limpyuhon ang usa sa labing kontrobersyal nga ahensya sa gobiyerno.
Tin-aw ang mensahe sa Presidente: padayon ang pagtapos sa anomalya, gikan sa flood control projects hangtod sa pundo sa 2026 budget. Ang pagpahimulos sa proyekto nga para unta sa pagkigbatok sa baha, nahimong tuboran sa ilegal nga pagpanguwarta.
Ang gipanawagan nga courtesy resignation sa tanang opisyal sa DPWH, gikan sa taas hangtod sa ubos, nagtimaan sa tinguha nga putlon ang dugay nang kultura sa pangilkil ug palusot.
Apan dili igo ang mga resignation ug imbestigasyon kon walay klaro ug walay kompromiso nga pagpasaka og kaso. Ang komisyon mahimong bag-ong hugna sa pagpangita sa kamatuoran, apan ang kalampusan niini nasukod sa iyang katakos nga magdala og kongkretong silot batok sa mga responsable.
Ang katawhan adunay katungod nga mangutana: kinahanglan pa ba og bag-ong commission kon adunay Ombudsman ug mga korte nga gitahasan sa maong papel o basin pamolitika lang?