Editoryal: Drop-off points sa donations gikinahanglan

Sa mga higayon nga adunay kalamidad sama sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa amihanang bahin sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025, natural na sa mga tawo nga magkahiusa alang sa paghatag og mga donasyon ngadto sa mga biktima.
Apan gumikan sa kadaghang mga tawo nga gustong mohatod og hinabang ngadto sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa linog sa Sugbo, adunay laing problema nga nitumaw – grabeng kahuot sa trapiko. Dalaygon ang hiniusang tinguha sa paghatag og donasyon. Bisan ginagmay nga donasyon, dako na kaayo nga tabang alang sa mga biktima sa kalamidad.
Apan ang dili maayong pamaagi sa paghatod og mga donasyon nakahatag og negatibong resulta gumikan kay ang grabe kahuot sa trapiko nakalangan sa pag-abot sa mas mahinungdanon ug binulto nga mga donasyon, lakip na sa mga ambulansya, water tankers, generators, ug medical team. Lalim ba’y moabot og walo ngadto sa 10 ka mga oras matanggong sa trapiko ang mga donasyon sa matag adlaw gikan nahitabo ang trahedya.
Hinuon, dili sab nato angayang mahayon ang mga malumo og kasingkasing partikyular gikan sa pribadong sektor nga gusto dayon makapadangat sa ilang tabang.
Tingali, kon nagpatunga, nagplano ug nihimo dayon og lakang ang gobiyerno alang sa mas organisadong paghatod sa mga hinabang, labing seguro malikayan ang grabe kahuot nga trapiko, nga resulta sa kadaghang pribadong mga sakyanan nga nagpaingon sa amihanang bahin sa Sugbo.
Ning nahitabong linog sa Sugbo, napamatud-an nga dili problema ang mga donasyon. Ang paghatod niini mao ang problema.
Mas maayo unta kon adunay drop-off points sa mga hinabang nga gipahiluna ang gobiyerno ug ianunsyo kini sa publiko. Puwede butangan og drop-off point ang Kapitolyo ug hasta ang mga city hall ug mga munisipyo sa matag local government unit sa Probinsya sa Sugbo.
Sa matag drop-off point, mahimong ma- screen ug ma-repack ang mga donasyon ug mausa ra kini paghatod sa dagkong mga trak o bus nga itagana sa matag LGU.
Ning maong pamaagi, maihap ra tingali ang dagkong mga sakyanan nga maghatod sa binulto nga mga hinabang ug niini, malikayan nga mohuot ang trapiko.
Puwede sab magpatuman ang gobiyerno og “No-Entry" zones alang sa pribadong mga sakyanan nga adunay karga nga ginagmay nga mga hinabang. Dili pa man tingali ulahi ang tanan, puwede pa nga mohimo og lakang ang gobiyerno aron mahapsay ang paghatod sa mga donasyon. Gilauman nga molanat pa og mga semana ang pagdagsa sa mga hinabang gumikan sa kadaghanang mga biktima sa makalilisang nga linog sa Sugbo.