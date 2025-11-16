Editoryal: Dugang pailob, pasensya ang gikinahanglan

Paglabay sa dul-an sa duha ka mga semana, dayag lang gihapon ang kadaut nga hatod sa Bagyong Tino (Kalmaegi) sa nagkadaiyang mga dapit sa Probinsya sa Sugbo, timailhan nga dili kini yanong kadaut, kon dili usa ka grabe ug makapanglimbawot sa balhibo nga kadaut nga kuli o lisod mapaslak sa usa ka imahinasyon.
Daghang mga pamilya ang padayong nag-antos ug gikaon sa kalibog kon unsaon nila pagbangon human gipangbanlas sa grabeng baha ang ilang mga panimalay. Ang nakapait pa gyud niini, adunay mga pamilya nga nawad-an og mga kadugo, nga nangasangit sa kaw-it sa kamatayon tungod ning maong katalagman.
Sa mga panahon nga sama niini, dili na ikasupresa nga magbaha ang mga hinabang gikan sa nagkalainlaing mga sektor. Hinaot magpadayon kining maong dalaygon nga binuhatan sa malumo og mga kasingkasing hangtod nga hingpit makabangon ang atong kaigsuonan, kinsa apektado sa dili malimtang pagbaha sa Sugbo.
Aduna man tuod mga pamilya nga nakalingkawas sa kadaut, nga dala sa grabeng pagbaha, apan sa labing unang pagsubang sa adlaw human sa makahadlok nga pagbisita sa Bagyong Tino sa Sugbo, adunay nitumaw nga problema – wala’y kuryente ug tubig.
Di pa man tingali siyento porsiyento, apan mayorihiya sa mga komunidad nga giserbisyuhan sa Visayan Electric Company (Veco) ang nabalikan na og kuryente ning puntoha.
Sa habig sa Cebu Water District (MCWD), mura’g dakudako pa gyud nga trabaho ang gikinahanglan aron mahibalik normal ang supply sa tubig sa mga dapit nga ilang giserbisyuhan.
Dili malikayan nga adunay mga tawo nga “moulbo ang kaspa ug lamuyon sa kapungot” gumikan kay wala’y tubig. Kinsa man sab hinuon dili saputon kon wala’y tubig. Puwedeng mawala ang tanan, basta aduna la’y tubig, bintaha na lang. Apan dili angayang dakdakan sa pagbasol ang buhatan sa MCWD gumikan kay bisan kinsa ug bisan unsa, wala’y makapugong kon magbangis na ang kinaiyahan.
Labing seguro, gibuhat sa MCWD ang tanan niining makaya aron mahibalik sa normal ang ilang serbisyo sa katawhan apan dili kahibulngan kon adunay mga kalangay nga mahitabo tungod sa kadaut nga hatod sa Bagyong Tino.
Ang Lusaran Dam, nga maoy responsable sa 10 porsiyento sa adlaw-adlaw nga produksiyon sa MCWD, hingpit nga naparalisar ug angayang kining sabton sa katawhan. Ang uban pang dams, nga nagsilbeng tinubdan og tubig sa MCWD, nakasinati sab og mga guba, nga kinahanglang ayuhon. Dili kini mahitabo sa usa lang ka pamilok.
Mintras tanto, ang MCWD nagrasyon og tubig gamit ang tankers ngadto sa apektadong mga dapit. Sa apektadong mga pamilya, dugang pailob ug ang pasensya ang gikinahanglan aron dili maghari ang kapungot. Moabot ra ang adlaw nga mobalik sa normal ang dagayday sa tubig, nga gikinahanglan sa matag adlaw.