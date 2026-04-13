Editoryal: Duha na lang ka buwan?

Ang gipahibalo sa Department of Energy (DOE) nga ang nasod adunay kapin 50 ka adlaw nga imbentaryo sa suplay sa gasolina, ug posibleng moabot pa sa 64 ka adlaw kon ikonsiderar ang mga existing orders, usa ka good news ug bad news.
Good news kay na-extend apan bad news kay kutob na lang sa kapin sa 50 ka adlaw wa lang gihapo'y kaseguruhan sa kahimtang.
Sa unang tan-aw, kini usa ka positibong senyales sa kalig-on sa suplay. Apan sa mas lawom nga pagsusi, makita nga ang “kaseguruhan” nga gipresentar nagpabilin nga huyang ug sensitibo sa kalibotanong kalihukan sa merkado sa lana.
Ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga ang suplay “nagdepende sa rolling replenishment” nagpasabot nga ang 50 ka adlaw dili tinuod nga static nga reserba, kundili usa lamang ka indikasyon sa kapasidad sa nasod sa pagpulipuli sa konsumo.
Sa ingon niini nga pamaagi, ang seguridad sa suplay nagbase dili sa aktwal nga stockpile, apan sa padayon nga abilidad sa pagpalit ug pag-angkat sa suplay. Kini nagbukas sa posibilidad nga bisan pa man adunay 50 ka adlaw nga imbentaryo, dali gihapon kini maapektuhan kon adunay kalit nga krisis sa global supply chain o geopolitikal nga tensiyon.
Ang giila sab nga “very minimal” nga mga isyu sa supply contracts dili angay pasagdan.
Sa panahon sa volatility sa presyo sa lana ug geopolitical instability sa mga pangunahing oil-producing regions, bisan gamay nga disruption mahimong moresulta sa dako nga epekto sa lokal nga ekonomiya, ilabina sa transportasyon, agrikultura, ug presyo sa mga batakang palaliton.
Ang pag-ingon nga “as long as you're willing to pay the price” naghatag og usa ka delikadong mensahe: nga ang suplay anaa, apan ang abot-kaya nga presyo dili garantiya.
Dugang pa, ang obserbasyon ni Sen. Sherwin Gatchalian nga ang aktwal nga firm contracts ug confirmed deliveries maoy basehan sa tinuod nga 64 ka adlaw nga buffer nagpasiugda sa panginahanglan sa mas klaro ug transparent nga datos. Ang publiko dili lang nagkinahanglan og numero sa adlaw sa imbentaryo, kundili tinuod nga pagsabot kon unsa kalig-on ang supply chain sa tibuok value system—gikan sa importasyon hangtod sa retail distribution.
Sa konteksto sa mas lapad nga polisiya sa enerhiya, kini nga sitwasyon nagpakita sa padayon nga kahuyang sa nasod: ang sobra nga pagsalig sa imported fuel.
Hangtod nga walay dako ug estratehikong pagpalapad sa lokal nga alternatibong enerhiya ug renewable sources, ang Pilipinas magpabilin nga bulnerable sa kalit nga pagtaas sa presyo ug kakulang sa suplay sa global market.
Sa katapusan, ang 50 ngadto sa 64 ka adlaw nga imbentaryo dili angay isipon nga garantiya sa kaluwasan, kundili usa ka temporaryong buffer lamang.
Ang tinuod nga seguridad sa enerhiya dili makita sa numero sa adlaw sa stockpile, kondili sa kalig-on sa polisiya, diversification sa enerhiya, ug abilidad sa nasod sa pag-atubang sa kalibotanong krisis nga dili kanunay kontrolado.