Editoryal: Dummy ra diay?

Sa nagpadayong imbestigasyon batok sa mga personalidad nga nalambigit sa kontrobersiyal nga P289-milyunes nga road dike project sa Oriental Mindoro gikinahanglang nga adunay manubag niini, apan ang nakaparat tulo sa mga gihinganlang nga personalida, dummy official ra diay.
Ang pamahayag ni CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morico II—nga tulo sa mga kauban nga giakusahan ni kanhing Ako Bicol Representative Zaldy Co mga “dummy” lamang sa Sunwest Corporation—nagpalawom sa pagtuo nga dunay mas lawom ug organisado nga eskena, luyo sa proyekto. Kini nagpasabot nga dili lamang indibidwal nga paglapas sa balaod ang posibleng gikaatubang, kondili usa ka sistematikong pamaagi aron nga makalihay.
Sa akong tan-aw, ang dagan sa imbestigasyon nagpakita og klarong dalan padulong sa mas hugot nga legal nga aksiyon batok sa mga akusado. Ang tulo ka “dummy” officials nga giingong dili gani ka-afford og abogado nga modepensa sa ilang kaugalingon.
Maisip nato nga gipaon lang ni sila aron adunay tawo o opisyal nga kunohay manubag sa pasangil nga nangawkaw.
Kon kini magpirme atik ra diay nang imbestigasyon, paggukod kunohay sa mga tawo nga responsible.
Ang maong mga dummy official giingong nagpadangat og “surrender feelers” kay nahadlok na.
Ang lig-on nga koordinasyon sa CIDG ug NBI, gilauman nga mas mapauswag ang tracking operations, ilabina nga ang ilang pagsulod sa usa ka hotel sa Pasay City nagpakita nga ang mga awtoridad andam mopuhag sa bisan kinsa ang maligsan.
Sa akong tan-aw, moresulta kini sa mga posibilidad:
Una, adunay klaro nga momentum sa pagdakop sa tanang nalambigit, ilabina sa panahon nga gipakita sa CIDG ang determinasyon nga dili magpaabot sa mga akusado sa ilang kaugalingong pag-surrender.
Ikaduha, ang testimonya sa mga “dummy” officials kon sila modangop sa awtoridad mahimong molihok ingon nga crucial evidence nga makapadagan sa kaso batok sa mas taas nga personalidad.
Ikatulo, posible nga molapad pa ang imbestigasyon aron masuta ang sistema sa procurement ug pag-apudapod sa P100 bilyunes nga flood control projects nga nadawat sa Sunwest gikan 2022 hangtod 2025.
Sa katapusan, kon ang imbestigasyon padayon nga modagan ubos sa transparent ug lig-on nga proseso, gilauman nga makab-ot ang usa ka resulta nga nagbarug diha sa integridad, accountability, ug pagpanalipod sa katawhan.
Nangalisbo na ang mga baho sa mga nalambigit sa kurapsiyon hinay-hinay na mo og voluntary surrender ug sa mga opisyal nga giingong igo lang gigamit o dummy mas maayong nga iyagyag ang inyong nasayran aron mapuhag ang tinuoray nga nalambigit sa anomaliya.