Editoryal: Duterte o Robredo?

Pormal na nga nideklarar si Bise Presidente Sara Duterte niadtong Pebrero 18, 2025, sa iyang tinguha nga molansar pagkapresidente sa umaabot nga eleksyon sa tuig 2028.
Matod pa ni Duterte, andam na siya nga moalagad sa nasod sa “labing taas nga posisyon” aron magtanyag og bag-ong direksyon taliwala sa mga kritikal nga hagit nga giatubang sa Pilipinas.
Daghan ang nagtuo nga kon niadtong 2022 pa unta siya midagan pagka-Presidente—imbes pagkabise presidente—basin di pa unta mapriso ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Apan bisan pa sa iyang sayong pagdeklarar, dili pa makaseguro ang kampo ni Duterte sa usa ka sayon nga kadaugan.
Sa kalibotan sa social media, nagpabilin nga buhi ug lagsik ang suporta alang kang kanhi Bise Presidente Leni Robredo. Bisan pa man sa iyang kanhing pamahayag nga wala na siyay plano nga modagan pag-usab, ang mga nagsuporta kaniya—lakip na si Rep. Leila de Lima sa ML Party-list—nagpabiling malaumon.
Matod pa ni De Lima, si Robredo gihapon ang “most winnable candidate” sa han-ay sa oposisyon.
Ang rason? Ang klarong panagbahin sa mga tigsuporta ni Marcos ug Duterte.
Kini nga panagbulag sa kanhing “Uniteam” nagmugna og usa ka dakong haw-ang nga mahimong kapahubsan sa usa ka lig-on nga alternatibo.
Kon ang mga karaan nga kaalyado mag-unay sa pagkabungkag, ang usa ka kandidato nga nagdala og limpyo nga track record ug klarong baruganan batok sa korapsiyon mahimong mas daling madawat sa katawhan.
Dili ikalimod nga ang Pilipinas anaa sa usa ka kritikal nga yugto. Ang katawhan dili lang nanginahanglan og lider nga “andam moalagad,” kondili lider nga andam moatubang sa kamatuoran ug hustisya.
Ang 2028 layo pa, apan ang mga lihok karon nagpakita nga ang politika sa Pilipinas dili lang bahin sa serbisyo, kondili usa ka survival race alang sa mga anaa sa gahom.
Samtang nagpaabot kita sa opisyal nga desisyon ni Robredo ug sa uban pang potensyal nga kandidato, ang publiko kinahanglan nga magpabiling mabinantayon.
Ang eleksyon dili lang usa ka kompetisyon sa kinsa ang mas sikat o kinsa ang mas gamhanan.
Kini usa ka pagpili alang sa kaugmaon sa atong mga anak.