Editoryal: Edukasyon di matarog

Ang linog nga nitay-og sa Amihanang Sugbo sa miaging bulan gawas nga usa ka natural nga kalamidad, maisip sab nga usa ka dakong pagsulay dili lang sa pinuy-anan, panginabuhian, lakip na ang tunghaan o edukasyon nga nabalda.
Sa datos nga gipagawas sa Department of Education sa Central Visayas (DepEd) 7 — kapin sa 200 ka pampublikong tunghaan nga nadaot ug hapit P4 bilyunes ang kadaot.
Sa dihang niingon si Direktor Salustiano Jimenez nga “learning must continue even with a crisis,” kini nagpamatuod sa diwa sa edukasyon nga dili mapugngan bisan pa sa kalisod ug pagsuway. Apan sa luyo sa maong pamahayag, kinahanglan nga tan-awon ang mga paagi kon unsaon pagpatuman niini nga prinsipyo nga walay makumpromiso nga mga magtutudlo ug estudyante.
Ang paggamit sa Alternative Delivery Modes (ADM) sama sa self-learning modules usa ka makatabang nga pamaagi aron dili maputol ang pagtuon. Sa bahin sa mga magtutudlo, ang paghatag og psychological first aid, pagkaon, ug pinansyal nga suporta dili lamang kabahin sa pagtabang, apan usa ka moral nga obligasyon sa estado.
Kini usa ka pamaagi nga nagpatunhay sa prinsipyo nga dili lamang estudyante ang kinahanglan tabangan, apan apil sab ang mga magtutudlo nga mao’y haligi sa edukasyon.
Apan, samtang giseguro ang “learning continuity,” kinahanglan sab tan-awon sa DepEd ang long-term nga solusyon.
Ang class extension ug paggamit sa buffer days aron makabawi sa nawala nga adlaw sa klase kinahanglan timbangon pag-ayo. Dili ang ihap sa adlaw sa klase ang sukdanan sa kalampusan, kondili ang kalidad sa pagkat-on ug kaluwasan sa mga tawo.
Sa katapusan, ang linog sa Amihanang Sugbo usa ka pahinumdom nga ang edukasyon dili lamang kinahanglan ipadayag sa mga silid-aralan, apan lakip sab sa atong kolektibong pagbangon.
Ang tinuod nga eskwelahan karon mao ang komunidad mismo — diin ang pagtudlo ug pagtuon nagpadayon taliwala sa nahitabo. Ang kalamidad nakapahuyang sa mga building, apan nagpalig-on sa espiritu sa edukasyon nga dili matay-og bisan sa pagkurog sa yuta.