Editoryal: Ehemplo ang angay ipakita

Ang pagpangayo og pasaylo ni Basak, Lapu-Lapu City Barangay Captain Felipe Diano human siya makit-an nga nagmotorsiklo nga walay helmet usa ka dalaygong lakang sa pag-angkon og sayop.
Apan luyo niini, ang maong insidente nagsilbing usa ka pahinumdom: Ang balaod way gipili ug ang mga opisyal sa kagamhanan kinahanglan nga maoy mag-unang sumbanan sa pagsunod niini.
Dili ikalimod nga sa panahon sa emerhensya, sama sa giingon ni Kapitan Diano nga hapit nasunog ang ilang panimalay, daling makalimtan ang mga protocol tungod sa kakulba.
Apan isip usa ka lider sa komunidad nga nagsul-ob pa gayud sa uniporme sa barangay, ang iyang lihok naghatag og mensahe sa publiko.
Ang uniporme nagrepresentar sa awtoridad ug sa balaod.
Sa modernong panahon, wala nay tagoanan ang mga sayop nga lihok.
Kini ang reyalidad sa “Digital Age”:
Tanan naay kamera: Ang matag lumalabay mahimong usa ka “citizen journalist.”
Viral sa usa ka pamilok: Ang Facebook ug uban pang social media platforms nahimong gamhanang himan sa pagbutyag sa mga hiwi nga binuhatan.
Public Accountability: Ang mga opisyal sa gobiyerno anaa kanunay sa ilawom sa mikroskopyo sa publiko.
Kon kaniadto daling malubong sa limot ang gagmay nga kalapasan sa mga gamhanan, karon, ang usa ka video upload mahimo na nga basehan sa pagpangayo og katin-awan ug hustisya.
Angay natong hunahunaon nga bisan ang mga bata karon abtik na mogamit og selpon ug sige og scroll sa Facebook.
Kon makakita sila og opisyal nga wala nagsunod sa lagda sa trapiko, unsa may ilang makat-unan?
Mahimong magtanom kini sa ilang hunahuna nga “okay ra diay molapas sa balaod kon naay dinalian nga rason” o “okay ra kon duna kay posisyon.”
Ang pag-ingon ni Kapitan Diano nga andam siyang modawat sa silot usa ka maayong ehemplo sa pagpanubag.
Kini ang angay barugan sa tanang opisyal—nga sa atubangan sa balaod, ang kapitan ug ang yanong drayber managsama ra og obligasyon.
Hinaot nga kining maong hitabo magsilbing leksyon dili lang ni Kapitan Diano, kondili sa tanang nagserbisyo sa gobiyerno.
Ang pagka-opisyal dili pasaporte aron ibaliwala ang mga lagda, kondili usa kini ka bug-at nga responsibilidad nga magpabiling disiplinado sa tanang higayon.
Sa matag sakay nato sa motor, nagdali man o wala, ang helmet dili lang proteksyon sa ulo, kondili simbolo usab kini sa atong pagtahod sa balaod ug sa atong kaugalingong kinabuhi.
Dili nato malalis nga ang matag usa kanato adunay tagsatagsa ka rason kon makalapas sa lagda, apan ang usa ka lider kinahanglan nga mas motan-aw sa epekto sa iyang ehemplo kaysa sa kabug-at sa iyang rason.
Ang tinuod nga liderato wala masukod sa pagkamaayong mosaysay sa rason sa kapakyasan, kondili sa pagbarog isip sumbanan bisan pa sa tunga-tunga sa krisis.
Kon ang mga opisyal mismo ang motultol sa husto, ang katawhan mosunod nga walay pagduhaduha.