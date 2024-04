Editoryal: Ehemplo sa katarong

Ang mga opisyal ug mga pinili nga lider sa nasod ehemplo sa pag-alagad o pagserbisyo sa publiko. Apan kadaghanan kanila, kon makalingkod o makahupot na sa gahom, murag hari nga buot nang yukboan.

Bisan diha sa yano nga paggamit sa dalan, gusto nga moiway ang tanan alang sa ilang hapsay ug paspas nga pag-agi pinaagi sa pagwangwang ug paggamit sa blinkers o kidlap kidlap nga suga.

Tungod niini, niadtong Huwebes, Abril 11, 2024, si Pres. Ferdinand Marcos Jr. niluwat og Administrative Order 18 o Prohibiting Government officials and personnel from using sirens, blinkers, and other similar signaling or flashing devices. Hinuon, dili kini unang higayon nga kamandoan.

Si anhing Presidente Benigno “Noynoy” Aquino nagdili na niini sa paggamit, gawas sa gitugotan sa balaod, lakip na sa pag-counterflow, nga komon nga buhaton sa taas nga mga opisyal panahon sa martial law.

Apan medyo nalimtam na kini human nidaghan og balik ang nigamit niini sama sa gitaho sa kaulohan dili pa lang dugay.

Dili ba ang SUV nga nakadumbol-patay sa nagmotorsiklo nga basketball player sa uptown sa dakbayan sa Sugbo sayo ning tuiga dunay blinker?

Busa, bililhon ang pagbalik ni Marcos sa maong polisiya. Ug ang Highway Patrol Group (HPG 7) nimando sa mga local chief executive ug ubang officials sa pagtangtang na sa blinkers ug sirens sa ilang sakyanan.

Gihatagan lang sa pagtugot mao ang mga ambulansya, police patrol cars ug bombero, gawas niini higpit nang gidili ang maong gadgets sa sakyanan, sumala ni Police Lt. Col. Roel Grabador Villarin, deputy chief sa Regional Highway Patrol Group (RHPG 7).

Ang tanan nag-antos sa trapiko sa sentro nga dakbayan busa ang mga opisyal dili magpaespisyal isip mga alagad sa katawhan, ang gitawag nga haring-lungsod sa panahon sa ilang pangampanya sa eleksiyon.

Busa, magsilbi sila nga ehemplo sa katarong.