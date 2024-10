Editoryal: Election, campaign periods

Dili pa campaign period sa Mayo 2025 midtern elections alang sa mga kandidato sa nasudnon ug lokal nga posisyon apan sibaw na ang mga kalihukan ug panagtapok sa mga politika uban sa ilang mga dumadapig.

Kini human sa filing sa certificate of candidacy (COC) sa Commission on Elections (Comelec) niadtong Oktubre 8, 2024 diin naklaro na ang plastada sa mga politiko ug partido kon kinsa ang magkauban o magkontra.

Nangumbitay na usab ang daghang campaign materials sa mga dayag nga dapit bisan ang campaign period gilatid sa Comelec sa Pebrero 11 ngadto sa Mayo 10 o 90 ka adlaw alang sa nasudnong kandidato ug party-lists.

Samtang, ang mga lokal mga kandidato magsugod sa ilang kampanya sulod sa 45 ka adlaw gikan sa Marso 28, 2025 ngadto sa Mayo 10, 2025.

Gani sa Resolution No. 10999, ang Comelec en banc nitakda sa election period gikan sa Enero 12 ngadto sa Hunyo 11, 2025 diin ipatuman sa tibuok nasod ang gun ban.

Ilegal ba ang pagpangampanya ning panahon?

Napatik sa DivinaLaw site ang landmark case ni Rosalinda A. Penera v. Commission on Elections ug Edgar T. Andanar, ang Supreme Court (SC) nideklarar nga "a candidate is only liable for election offenses only upon the start of the election period."

Buot ipasabot sa hukom sa SC nga ang early o premature campaigning mahitabo sa pagsulod na sa election period, Enero 12, 2025. Ang panagtapok o kalihukan sa mga politiko ning panahona maisip nga dili kalapasan sa lagda sa Comelec busa daghang ningpahimulos sa higayon.

Siguro, ang problema na mao ang pagbitay sa mga campaign material sa bisan asang dapit labina sa punoan sa mga kahoy ug mga poste sa service utility companies.

Sa pikas bahin, ang sayong pagpadayag sa ilang tinguha ug plataporma dunay dakong bintaha alang sa mga botante nga ning sayo pa lang makahashas o makasugod na kita sa pagpili sa mga kandidato nga angay hatagan sa atong balaang boto.

Labing maayo nga hatagan nato og dakong konsiderasyon ang background ug nahimo sa usa ka politiko. Usahay, ang pagpadayag sa plataporma nindot kaayo apan kutob ra sa baba, mapadpad lang sa hangin kon modaog na.

Ang kawa sa pulitika nagbulabukal. Alegre na.