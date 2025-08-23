Editoryal: Emosyon vs. hustisya

Ang pag-atake ni Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica sa Lungsod sa Dumanjug batok sa amahan sa usa ka biktima sa cyber pornography—nagpukaw og dako nga pangutana: Unsa ba ang utlanan tali sa lig-on nga pamunoan ug ang obligasyon aron nga magpabilin nga matinud-anon sa proseso sa hustisya?
Ang kasuko sa mayor masabtan. Ang cyber pornography usa ka krimen nga naglapas sa dignidad sa kabataan. Kon ang biktima kabanay o paryente ra sab sa suspek mas lalom ang emosyon ug lahi ang bation nga kalagot.
Apan bisan pa niini, ang usa ka mayor dili lamang tawo nga nagpakita sa iyang pagbati, siya mao ang simbolo sa balaod ug hustisya sa iyang lungsod.
Ang ultimatum ni Gica nga pasakaan og kaso ni bisan kinsang masakpan—pamilya, lider, o opisyal nga nalambigit sa kahiwian—nagdala og isog nga mensahe nga walay makalabaw sa balaod. Kini nakahatag og paglaum sa katawhan nga gikapoy na sa pagkaluya sa sistema. Apan lahi ang pagpahayag og determinasyon ug ang paglihok nga bayolente. Ang una makapalig-on sa pamalaod, ang ikaduha makapaluya sa kredibilidad niini.
Tungod niini ang Commission on Human Rights (CHR) 7 molusad og imbestigasyon sa maong isyu. Ang ilang pakisusi wa magpasabot nga wala nila girespeto ang kasuko sa mayor, apan usa ka pahinumdom nga ang hustisya kinahanglan magpabilin nga patas ug lig-on, dili palabi sa emosyon o personal nga pagbati.
Kung atong tan-awon, adunay duha ka anggulo. Sa usa ka bahin, ang mayor nagpakita og tinuod nga pagdumot batok sa abuso sa bata. Sa laing bahin, ang iyang aksyon makahatag og hulagway nga mahimo na nga igo ra ang personal nga kasuko aron ipatuman ang balaod.
Ang peligro niini mao nga mahimong mausab ang pamatasan sa pamunoan ngadto sa vigilante-style nga hustisya.
Ang mas lig-on ug mas lawom nga tubag mao ang pagpangita sa balanse. Ang mga biktima kinahanglan panalipdan ug ang mga kriminal kinahanglan silotan. Apan kini kinahanglan buhaton subay sa balaod ug proseso.