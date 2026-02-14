Editoryal: Epektibo kaha?

Ang gi-proposed nga nga ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa pag-regulate sa pag-serve o pagbaligya og ilimno’ng makahubog ngadto sa customer nga pwerti nang huboga, nagtanga’g og pangutana kon epektibo ang maong lakang sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kaluwasan sa publiko.
Sa laing bahin, makita nga ang tumong sa maong ordinansa mao ang paglikay sa disgrasya ug pagpalig-on sa responsable nga pamaagi sa negusyo, ilabi na sa mga establisementong nag-serve og alcohol.
Kon mapasar, mahimong magsilbi kini nga usa ka lig-on nga pahimangno sa mga tag-iya ug kawani sa bar, restaurants, ug uban pang establisemento nga aduna silay katungdanan dili lamang sa pagnegusyo kondili usab sa pagmatngon.
Ang pagpahamtang og silot, multa, ug ang posibilidad sa pagkansela sa permit mahimong moresulta nga magmaampingon sa pagserbisyo ug pag-ila sa kondisyon sa kostumer, usa ka paabi nga makatabang sa pagkunhod sa insidente sa drunk driving nga mosangpot sa trahedya.
Ang insedente sa hit-and-run nga nahitabo niadtong kadlawon sa Pebrero 8, 2026 nakapaukay sa Sugbo human nga nakalas ang batan-ong negosyane nga si Kingston Cheng, resulta sa matod pa reckless driving sa laing batan-on nga si Sean Pajarillo. Naghatag o inspirasyon ni Cebu City Harold Go nga mohulma sa maong ordinansa nga giulohan “Kingston Ralph Ordinance”.
Apan, dili usab malikayan nga adunay mga posibleng disbentaha ang maong ordinansa. Usa sa labing giila nga kabalaka mao ang posibilidad nga mapasa ang bug-at nga responsibilidad ngadto sa mga tagdumala sa establisemento sa pagmonitor sa personal nga desisyon sa ilang mga kostumer, nga daw lisod ipatuman sa praktikal nga paagi.
Ang pag-ila o pagsukod kon “klarong hubog” na ba ang usa ka tawo mahimong magdepende sa pagtan-aw sa lain-laing indibidwal, nga mahimong mosangpot sa panaglalis o legal nga isyu.
Dugang pa, kung walay lig-on nga suporta gikan sa imprastruktura sa kadalanan, igo nga kahayag, presensya sa kapulisan, ug regular nga breathanalyzer checkpoint, posible nga limitado lamang ang epekto sa ordinansa sa pagpakunhod sa aksidente.
Busa, ang ka-epektibo sa proposed ordinance mag-agad dili lamang sa kabug-aton sa silot kundili sa holistikong pagpatuman sa kaluwasan sa dalan—lakip ang edukasyon sa publiko, lig-on nga pagpatuman sa balaod, ug kooperasyon sa tanang sektor.
Kon kini pagatimbangon pag-ayo ug suportahan sa komprehensibong mga lakang, adunay dakong kahigayunan nga makahatag kini og positibo nga kausaban.
Apan kon magpabilin nga nag-inusara nga polisiya nga walay igong mekanismo sa implementasyon, posible nga magpabilin lamang kini nga simbolikong tubag sa usa ka trahedya.
Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan sa maong ordinansa mao ang abilidad niini sa pagluwas sa kinabuhi samtang gibantayan ang hustong balanse tali sa responsibilidad sa negosyo, kagawasan sa indibidwal, ug kinatibuk-ang kaayohan sa katilingban.